Esplosioni e spari in un hotel di lusso a Nairobi | almeno 3 morti | “Ci sono ostaggi” 

Attentato in Kenya - spari ed Esplosioni vicino ad un hotel : ci sono morti e ostaggi : Al Shabaab rivendica l' Attentato al Dusit hotel di Nairobi nel quartiere residenziale di Westland: i media locali riportano...

Esplosioni e spari in un hotel a Nairobi - almeno 3 morti : “Ci sono ostaggi” : Due forti Esplosioni e degli spari sono stati uditi in un complesso composto da un hotel e alcuni uffici in un elegante quartiere di Nairobi. Ci sarebbero almeno tre morti e 14 feriti. Lo riferiscono diversi testimoni e un giornalista della France Press sul posto. «Ho sentito un boato fortissimo poi una raffica di spari», ha riferito un uomo che la...