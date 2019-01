Di Maio: da Juncker lacrime coccodrillo

: Di Maio,no a lacrime coccodrillo Juncker - Ultima Ora - ANSA - aldogenta : Di Maio,no a lacrime coccodrillo Juncker - Ultima Ora - ANSA - turileon27 : E' stato un successo? Per chi per te e i tuoi amici? - Leo_Metta : Ue, Juncker: “Grecia? Austerità troppo avventata”. Di Maio: “Lacrime coccodrillo non commuovono”… -

"Ledinon mi commuovono.e tutti i suoi accoliti hanno devastato la vita di migliaia di famiglie con tagli folli mentre buttavano 1 miliardo di euro l'anno in sprechi come il doppio Parlamento di Strasburgo. Sono errori che si pagano". Così il vicepremier Di. "I cittadini europei non si fanno fregare da finti pentimenti fuori tempo massimo e il 26 maggio non avranno nessuna pietà", si legge in un post sul Blog delle Stelle dopo il mea culpa del presidente della Commissione Ue,(Di martedì 15 gennaio 2019)