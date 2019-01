Catania-Messina | agenti travolti da un tir mentre intervengono su un incidente | strage

Santa Teresa Riva. Il poliziotto Angelo Spadaro morto in un incidente sulla Messina Catania : Notte tragica in A18. Alle 4 al chilometro 13 dell’autostrada Messina – Catania, all’altezza di Scaletta Zanclea, sono morte tre

Incidente sull'A18 tra Catania e Messina : tre morti - tra cui l'agente di polizia stradale Angelo Sapadaro : Tre persone sono morte e almeno altre due sarebbero rimaste ferite in un Incidente stradale avvenuto sull'autostrada A18 Catania-Messina, all'altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea, che ha coinvolto un tir e un'automobile. Lo ha reso noto la polizia stradale di Messina, aggiungendo che una delle vittima è un collega che si trovava sul posto per un precedente Incidente. Il poliziotto sarebbe stato investito in pieno da un'auto. Sul ...

Agenti travolti da un tir mentre intervengono su un incidente : strage sulla Catania-Messina. Tre morti - uno è un poliziotto : Tre persone sono morte e almeno altre due sarebbero rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A18 Catania - Messina, all'altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea,...

Auto su poliziotto - tre morti sulla Catania-Messina : Tragico incidente stradale sull'Autostrada A18 Catania - Messina . All'altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea, coinvolti nel sinistro un Tir e un'Automobile. Tre le persone che hanno perso la ...

Catania-Messina - tir contro auto ferme per incidente : 3 morti - anche un poliziotto : La tragedia sull'autostrada A18 Catania-Messina, all'altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea. Una delle vittime è un agente della Polstrada che era sul posto per dirigere il traffico. Ci sono anche due feriti.Continua a leggere

Tre morti su A18 Catania-Messina : 8.49 Tre persone sono morte e almeno altre due sarebbero rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A18 Catania-Messina, all'altezza del centro di Scaletta Zanclea, che ha coinvolto un Tir e un'automobile. Lo ha reso noto la Polizia stradale di Messina,aggiungendo che una delle vittime è un collega che si trovava sul posto per un precedente incidente. Il poliziotto sarebbe stato investito in pieno da un'auto. Sul posto ...

Terremoto Etna : tanta paura da Catania a Messina per la nuova forte scossa sul vulcano - nessun danno : Un Terremoto magnitudo ML 4.1, è stato registrato alle ore 00.50 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia in provincia di Catania. L’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Linguaglossa, Sant’Alfio e Milo – è stato avvertito dalla popolazione. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. ll Dipartimento della Protezione Civile continua ...

Terremoto Etna - nuova forte scossa sul vulcano : magnitudo 4.1 nella notte - gente in strada a Zafferana - Linguaglossa e Piedimonte. Paura da Catania a Messina [LIVE] : 1/7 ...

Terremoto Etna - nuova forte scossa sul vulcano : magnitudo 4.1 nella notte - paura da Catania a Messina [LIVE] : 1/7 ...

Freddo polare - emergenza neve al Sud : Appennino sommerso - un morto e traffico in tilt. Domani bufere anche a Napoli - Palermo - Bari - Catania - Messina e Taranto : 1/49 Altamura ...

Terremoto Etna : lavori per riparare frattura su A18 Catania-Messina : lavori in corso per riparare la frattura apertasi sull'Autostrada A18 Catania-Messina, all'altezza dello svincolo di Acireale, con la forte scossa magnitudo 4.9 che ha colpito l'Etna. Già nella...

Un Capodanno ricco di eventi in Sicilia : Palermo - Catania - Messina e Taormina - ma non solo : Un Capodanno ricco di eventi in Sicilia, cominciamo col segnalare alcuni appuntamenti nelle principali città, ricordandovi, inoltre, gli appuntamenti in provincia di Trapani Palermo Il progetto di ...

Etna - terremoto Catania : crepe nell’asfalto - chiuso tratto dell’A18 Messina-Catania : chiuso precauzionalmente al traffico un tratto tra i caselli di Acireale e Giarre dell’A18, l’autostrada Messina-Catania, per la presenza di lesioni sospette sull’asfalto createsi dopo il terremoto di magnitudo 4.8 sull’Etna. L’eventuale riapertura sarà decisa dopo sopralluoghi e verifiche su sicurezza e stabilità. L'articolo Etna, terremoto Catania: crepe nell’asfalto, chiuso tratto dell’A18 ...

Maltempo - arriva il fronte freddo e sullo Jonio esplodono furiosi temporali : Sicilia jonica in ginocchio - alluvione lampo tra Messina e Catania [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/4 ...