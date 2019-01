Travaglio | “Salvini? Con suo Dl Sicurezza aumenta numero clandestini per le strade E’

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 gennaio 2019)? Sull’immigrazione gli riconosco di aver proseguito nella politica di Minniti e dunque di avere ottenuto successo, cioè la riduzione delle partenze, quindi degli sbarchi, quindi dei morti in mare. Però nel Decretoc’è una norma cheper le”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, ospite della trasmissione Non è L’Arena (La7). “Con quella norma si tolgono i migranti dal controllo degli Sprar, cioè dei piccoli centri di accoglienza dei Comuni” – spiega – “e li butta in strada, come se Salvini, invece di voler risolvere quel problema, lo volesse mantenere per poi lucrarci elettoralmente. Questo naturalmente è una furbata politica, perché, fino a quando ci saranno immigratiper le, la gente sarà incazzata e lui farà finta di non poterci fare niente. Ma Salvini adesso è al governo, quindi ...