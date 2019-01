NBA | Luka Doncic passa l' esame dei campioni Curry e Kerr | ' È un All-Star'

NBA - Luka Doncic pazzesco nella vittoria di Dallas a Minnesota : il VIDEO del finale di gara dominato dallo sloveno : Luka Doncic continua ad impressionare tutta l’NBA, un primo anno così non si vedeva davvero da molto tempo Luka Doncic pazzesco questa notte in casa di Minnesota, dove i suoi Mavericks hanno vinto 119-115. Un successo all’interno del quale il baby fenomeno sloveno ha messo a segno 29 punti, 12 assist ed 8 rimbalzi, ma le cifre dicono poco di quanto è accaduto nel finale di gara punto a punto, nel quale Luka Doncic ha dominato ...

NBA - Deandre Ayton : 'Luka Doncic è una bestia - ma perché non guardate anche me?' : ... mai nessun rookie ci è riuscito nella storia NBA ", serviranno i successi di squadra affinché il mondo si accorga del rendimento costante della prima scelta assoluta all'ultimo Draft.

NBA - Derrick Rose e Luka Doncic : i voti dei tifosi li spingono verso l'All-Star Game : La point guard dei Celtics precede un altro nome per certi versi sorprendente, quello di un super veterano come Dwyane Wade: nella sua ultima stagione NBA, i tifosi di tutto il mondo hanno ...

NBA 2019 - Luka Doncic nella storia! Lo sloveno è il più giovane di sempre a segnare sette triple in una partita : Nonostante la sconfitta contro i New Orleans Pelicans, Luka Doncic ha scritto un’altra pagina di storia in questa prima parte di stagione. Il giocatore sloveno sta facendo grandi cose con la maglia dei Dallas Mavericks, dimostrando una personalità e una capacità di adattarsi al gioco della NBA davvero fuori dal comune. nella sfida di questa notte il 19enne nato a Lubiana ha messo a segno sette triple diventando il più giovane nella storia ...

NBA – Luka Doncic come LeBron James - numeri da record! Lo sloveno arrossisce : “che onore - è il mio idolo!” : Luka Doncic mette insieme cifre che solo LeBron James ha toccato prima dei 20 anni: il paragone fra i due fa arrossire la giovane stella dei Mavericks Luka Doncic come LeBron James. Va bene, lo sloveno è straordinario, ma forse un paragone del genere può sembrare fin troppo grande. Del resto sono due giocatori completamente diversi, li accomuna solo il fatto di avere un talento fuori dal comune, già mostrato in giovane età. I 21 punti, 10 ...

Luka Doncic : il ragazzino che sta conquistando l’NBA : 28 Febbraio 1999. Siamo in Slovenia, precisamente, a Ljubljana, la capitale del paese. Da poco tempo è venuto alla luce un ragazzo biondo, di nome Luka Doncic, che diventerà una star del basket a livello mondiale. Sua mamma Mirjam Poterbin, ex modella, non ha la minima idea del talento di Luka, che dalla KK Union Olimpija, arriverà nel settembre del 2012, a firmare un quadriennale con il Real Madrid, alla precoce età di tredici anni. Tra le ...

NBA : Luka Doncic travolge un giovane tifoso in prima fila e si fa male. VIDEO : Luka Doncic è arrivato in NBA da poco più di due mesi, ma ha già fatto capire a molti di non aver paura di nessun palcoscenico. E l'esordio in carriera sul parquet dei campioni in carica era un ...

Luka Doncic - la nuova stella dell'NBA sulle orme di 'Mozart' Petrovic : Ci sono nomi, nello sport, che si pronunciano a fatica, sono troppo pesanti anche solo per metterli a paragone con quelli di grandi speranze, anche aggiungendoci il fatidico 'nuovo'. Uno di questi, nel basket, è Drazen ...

Luka Doncic - la nuova stella dell'NBA sulle orme di "Mozart" Petrovic : Ci sono nomi, nello sport, che si pronunciano a fatica, sono troppo pesanti anche solo per metterli a paragone con quelli di grandi speranze, anche aggiungendoci il fatidico “nuovo”. Uno di questi, nel basket, è Drazen Petrovic, la mitica guardia-tiratrice di Sebenico che ha fatto grande prima l’ex Jugoslavia e poi la Croazia, per quindi trasformarsi nel geniale pioniere dell’emigrazione delle stelle europee nella ...

NBA - a Dallas risuona 'Halleluka' : la performance live della canzone-virale su Luka Doncic : ... i due produttori di The Ringer — che nella vita non fanno i cantanti, ma hanno lavorato nel mondo della musica e si occupano della parte audio/video del sito creato da Bill Simmons — sono stati ...

NBA - Dallas-Houston 107-104 : Luka Doncic da impazzire - 11-0 di parziale e Rockets rimontati : Dallas Mavericks-Houston Rockets 107-104 Il profilo Twitter dei Dallas Mavs ha trovato le parole perfette: "Quella volta in cui Luka Doncic ha realizzato un parziale di 11-0 da solo…". Non c'è bisogno ...

Il grande inizio di Luka Doncic in NBA : Un diciannovenne sloveno che aveva fatto sfracelli nel basket in Europa sta facendo sfracelli anche nel suo primo anno in America, convincendo anche i più scettici

NBA - "Halleluka" : l'America impazzisce per la canzone su Luka Doncic : Basta poco, a volte, per diventare degli idoli di culto. Con il suo gioco pieno di tiri impossibili e passaggi spettacolari, Luka Doncic ha già cominciato a fare proseliti anche negli Stati Uniti, ...

E poi Luka Doncic decise di battere gli Warriors - e farsi conoscere dalla NBA - : Certo, questo è diverso: adesso sono in NBA, la miglior lega di pallacanestro del mondo". All'apparenza però, nulla sembra avergli fatto cambiare la sicurezza nell'approccio, anche quando si è ...