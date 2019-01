Milano | all' Isola centro di quartiere per raccolta eccedenze cibo

"Saldi mortali" dall'outlet del funerale di Milano : La campagna dei saldi è ormai stata avviata in tutti i settori e in tutta Italia. Da Milano una campagna anche sui funerali con saldi mortali.

Milano - marocchino investe un agente. Il collega spara all'auto : Milano come il far west questo primo pomeriggio. Due marocchini, infatti, hanno investito un agente nel tentativo di fuggire da un controllo in zona Lorenteggio a Milano.Il fatto è accaduto alle 13 in via Pietro Colla. Due agenti del nucleo investigativo del commissariato Lorenteggio, in abiti borghesi, stavano effettuando un controllo sullo spaccio di droga quando si sono imbattuti in due nordafricani che li hanno insospettiti. Da qui è ...

#TwinSetOnTheRoad : la nuova campagna di Twinset Milano per la primavera-estate 2019 [GALLERY] : Twinset Milano lancia la nuova campagna pubblicitaria primavera estate 2019: #TwinsetOnTheRoad Twinset sceglie Milano come set della nuova campagna pubblicitaria Primavera/Estate 2019, scattata dal fotografo Giampaolo Sgura e interpretata dalle top model Faretta e Birgit Kos. Dopo aver esplorato gli scenari californiani, le Lowlands scozzesi e le atmosfere della ‘swinging’ London, il viaggio on the road di Twinset prosegue tra le vie ...

Milano - giallo di Chinatown : nella casa della donna scomparsa scoperte tracce di sangue : Colpo di scena nel giallo della Chinatown milanese. Lo scorso 19 marzo, Zhao Huipeng, 40 anni, è sparita nel nulla. Ma ora, nella sua casa di via Paolo Sarpi, gli investigatori hanno trovato alcune tracce di sangue (che non erano state rinvenute durante i precedenti sopralluoghi). La donna viveva con il fidanzato (anche lui, da qualche tempo, irrintracciabile), ma la denuncia di scomparsa è stata presentata dai parenti di Zhao, residenti a ...

L'Eredità - il suicidio di Luigi : risposta agghiacciante su Milano - regala la finale alla campionessa : Siamo ai calci di rigore de L'Eredità, il quiz di Flavio Insinna campionissimo di share in onda ogni santo giorno su Rai 1. I calci di rigore sono la sfida a due finale per accedere alla finalissima, ovvero La Ghigliottina, il gioco che può regalare il montepremi. A sfidare la campionessa, l'improba

Basket Serie A : Brindisi e Bologna alle Final Eight - Milano sbanca Trieste : Brindisi e Bologna sono le ultime qualificate alle Final Eight, in programma a Firenze dal 14 al 17 febbraio. Trieste ultima esclusa: fatale la sconfitta casalinga con Milano. Ecco gli accoppiamenti ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Milano non dà scampo a Modena - gli uomini di Velasco sconfitti senza appello : Davanti ad un Forum strapieno, i padroni di casa superano con il punteggio di 3-0 l’Azimut Modena di Zaytsev Un Forum di Assago soldout e straordinariamente bello con i suoi 12.400 presenti accoglie Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena. Prima del match l’inno d’Italia scalda i cuori di tutti i presenti, è spettacolo, spettacolo di livello straordinario. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, capitan Ivan ...

Basket - 15a giornata Serie A 2019 : Milano fatica ma vince a Trieste. Brindisi e Bologna alle Final Eight di Coppa Italia : Resta soltanto una partita (il posticipo tra Varese e Virtus Bologna) per chiudere la quindicesima giornata, ultimo turno del girone di andata della Serie A 2018-2019 di Basket. Diverse erano le formazioni in lotta per un posto tra le prime otto, necessario per accedere alle Final Eight della Coppa Italia 2019. A strappare gli ultimi biglietti disponibili sono state Brindisi e Bologna (che approfitta delle sconfitte di Trieste e Trento e si ...

Diretta Milano Modena/ Risultato live 2-0 - streaming Rai : Milano allunga vincendo anche il secondo set : Diretta Milano Modena: info streaming video e tv della partita di volley maschile, valida nella 17giornata della Serie A1 Superlega.

Dal Cilento a Milano - Pepe insegna "Politica Ambientale" alla Scuola di formazione politica della Lega : Dal Cilento a Milano per insegnare politica Ambientale alla 'Scuola di formazione politica' della Lega a Milano. Domenica 13 gennaio, si terrà 'Principi di funzionamento dell'Economia', una giornata di studio che si avvarrà anche dell'intervento di Vincenzo Pepe, giurista di rilievo internazionale e presidente-fondatore di 'Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo'. La ...

Le piccole e grandi comunità di Charles Fréger in mostra all’Armani/Silos a Milano : Le fotografie "antropologiche" di Charles Fregér in mostra a MilanoDalla serie "ASAFO", Togo, 2014Charles Fre´gerScot guard, UK, dalla serie "EMPIRE", 2004-2007Charles Fre´gerBoes, Sardegna, Italia, dalla serie "WILDER MANN", 2010-2017Charles Fre´gerArmani/Silos - Fabula di Charles FrégerGiorgio ArmaniArmani/Silos - Fabula di Charles FrégerGiorgio ArmaniGiorgio Armani e Charles Fréger all'Armani/Silos di ...

Parla il sindaco e gli agenti si allontanano - nuova protesta della polizia locale a Milano : nuova protesta degli agenti della polizia locale di Milano contro l' introduzione del cartellino decisa dal Comune. Un gruppo di 'ghisa' ha simbolicamente fatto alcuni passi indietro durante l'...

Pallavolo - la Revivre Axopower Milano pronta ad ospitare l’Azimut Leo Shoes Modena : La Revivre Axopower Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena si affronteranno domenica 13 gennaio alle ore 18.00 al Mediolanum Forum di Assago È tutto pronto per la grande sfida di domenica 13 gennaio alle ore 18.00 al Mediolanum Forum di Assago tra la Revivre Axopower Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena. L’impianto che ha ospitato nello scorso settembre la tappa milanese dei mondiali di volley e casa del basket dell’Olimpia Milano per un week ...

Milano moda uomo : Zegna : Sartori alla Stazione Centrale per celebrare l'apertura e la multiculturalità : Un'idea di Sartoria moderna per una generazione multiculturale di cittadini del mondo". Sullo scalone che porta ai binari si respira un'atmosfera underground: luci fredde e panche di ferro, con l'...