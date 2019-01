Gonna a pieghe | idee per indossarla con stile

dilei

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Laormai è diventato un must dell’armadio. E’ un capo declinabile in tutti i colori, le fantasie, le pesantezze, che può essere davvero abbinato in mille modi diversi e in tutte le stagioni. In questo post voglio darvi qualche idea percon, a seconda della lunghezza che preferite.percon: corta Decisamente per le teen o per chi ha gambe perfette, ma in ogni caso non sopra gli “anta”. Da indossare con felpe e sneakers per un look più casual oppure con camicie e pull per un effetto old school. In questo caso, laè meglio sceglierla in tinta unita nei toni di blu o nero, oppure in versione tweed o principe di Galles, che danno sempre un tocco molto classy. Ai piedi, anfibi, ankle boots o chelsea boots.Fonte Pinterest da Popularladies.netpercon: ...