Epic Games potrebbe introdurre in Fortnite un nuovo sistema di looting

Epic Games Store : cambiamenti alla politica di rimborso per incalzare Steam : Epic Games ha introdotto delle novità nella politica di rimborso del suo Epic Games Store cercando di attrarre nuovi clienti, in particolare quelli abituati alle politiche di Steam, riporta Dualshockers.Come possiamo vedere infatti Sergey Galyonkin, Director of Publishing Strategy presso Epic Games, ha comunicato in una nota sul suo account Twitter: "Abbiamo cambiato anche le nostre politiche di rimborso. Ora offriamo rimborsi illimitati entro ...

L'acclamato What Remains of Edith Finch è ora disponibile gratuitamente su Epic Games Store : La sfida di Epic Games Store a Steam è ormai lanciata. Il negozio di Epic si sta facendo strada attirando gli utenti con interessantissime iniziative: forse la più importante riguarda l'esclusività di The Division 2 di Ubisoft sulla piattaforma, ma ci sono molti altri interessanti giochi sullo Store.Tra le altre iniziative di Epic Games Store, c'è quella legata ai due giochi gratuiti al mese promessi da Epic. Ora, tra questi, troviamo lo ...

L'Epic Games Store in arrivo su Android sarà un'alternativa a Google Play? : Proseguono i lavori in casa Epic Games per il lancio del proprio Store proprietario. Dopo l'approdo su PC e Mac lo scorso anno, si sta preparando il terreno per un debutto in grande stile nel mercato mobile. O perlomeno su Android.Come riporta Gamesindustry, lo scorso anno Tim Sweeney, fondatore della compagnia e nuovo arrivato nel club dei paperoni mondiali, aveva dichiarato a GameInformer: "L'Epic Games Store arriverà su Android nel 2019. Ci ...

Non solo The Division 2 : Ubisoft porterà altri giochi su Epic Games Store : Come ormai saprete, Ubisoft ha deciso di portare The Division 2 in esclusiva sull'Epic Games Store. Ma, come segnala Gamingbolt, c'è ancora molto altro. Nell'annuncio relativo all'esclusività del gioco per lo Store di Epic, la compagnia ha confermato che in futuro porterà altri giochi per PC sulla piattaforma.Il CEO di Epic, Tim Sweeney, ha dichiarato: "in qualità di fan e partner di lunga data di Ubisoft, siamo entusiasti di portare una serie ...

La versione PC di The Division 2 uscirà su Epic Games Store e non arriverà su Steam : Epic ha intensificato la sua "battaglia" con Valve nella vendita di videogiochi per PC, garantendosi un accordo con Ubisoft per portare The Division 2 da Steam al suo Store, Epic Games Store.Come riporta Eurogamer.net, questo significa che il gioco tripla A di alto profilo non sarà disponibile per l'acquisto su Steam, a differenza del suo predecessore e dei precedenti titoli Ubisoft per PC.The Division 2, in uscita il 15 marzo, sarà venduto ...

eSports : si ritiene che Epic Games possa inaspettatamente far tornare il Cubo di Fortnite sull’isola : Vi ricordate di Kevin, il Cubo di Fortnite? Se ve lo siete già dimenticato state tranquilli, perché Epic Games potrebbe avere in programma un suo inaspettato ritorno. Alcuni giocatori confermano delle teorie, affermando di averlo intravisto. Ecco gli indizi! Il Cubo di Fortnite ritornerà! Credits: www.italiaeSports.com Come potete vedere, questo giocatore stava spaparanzato quando, a un certo punto, si è reso conto della scoperta! Dietro di ...

Lo stupendo What Remains of Edith Finch completamente gratis sull'Epic Games Store : L'Epic Games Store ha lanciato il guanto di sfida a Steam e agli altri Store proponendo una fetta di guadagni maggiore agli sviluppatori ma ovviamente anche cercando di attirare i giocatori. Certo la presenza di alcuni giochi esclusivi come Ashen e Hades (che su PC possono essere giocati almeno per ora solo sullo Store Epic) attira diversi giocatori ma un'altra iniziativa che non sta di certo passando inosservata è quella legata ai due giochi ...

Problemi 14 giorni di Fortnite - arriva un regalo con le scuse di Epic Games : Le festività natalizie volgono alla conclusione, e con loro anche la 14 giorni di Fortnite, l'evento che di fatto ha tenuto compagnia a tutti gli utenti del Battle Royale targato Epic Games nel corso delle ultime due settimane. Sono stati quattordici giorni di sfide serrate per i giocatori, che sono stati chiamati a rispondere alla chiamata degli sviluppatori che, quotidianamente, ne mettevano alla prova le abilità all'interno del loro titolo, ...

Epic Games Store : Tim Sweeney assicura che i dati degli utenti sono al sicuro : Epic Games è stata recentemente al centro di alcune polemiche su Reddit secondo le quali la compagnia starebbe condividendo i dati dei suoi utenti anche con gli altri suoi investitori, in particolare con il colosso cinese Tencent, che attualmente ha il 40% della compagnia.Come riporta Dualshockers, a destare sospetti sono stati i nuovi termini di servizio del nuovo Epic Games Store, che una volta accettati sembrerebbero lasciare la piena libertà ...

Fortnite spinge gli incassi di Epic Games a 3 miliardi : (Foto: Epic Games) Per tutte le aziende del settore tecnologico il 2018 è stato letteralmente un anno d’oro. Non fanno eccezione le compagnie che sviluppano videogiochi per diversi dispositivi, come ad esempio il colosso americano Epic Games, che solo quest’anno ha riportato 3 miliardi di dollari di profitti, secondo quanto riferisce il sito Tech Crunch. Una parte significativa di quella cifra proviene soprattutto dall’enorme successo del ...

Epic Games regala Super Meat Boy : Come riscattarlo sull’Epic Store : In occasione dei Game Awards, Epic Games ha ufficialmente aperto i battenti del suo Epic Store, per contrastare Steam ha deciso di regalare 2 Giochi al mese. Dopo Subnautica è il turno di Super Meat Boy. Come scaricare Super Meat Boy GRATIS sull’Epic Store Se volete scaricare Super Meat Boy GRATIS procedete Come segue: Visitate il sito web ufficiale dell’Epic Store cliccando QUI Cliccate su Ottieni ...

Fortnite ha fruttato 3 miliardi di dollari alla Epic Games : Altro record per la casa di produzione che ora vale 15 miliardi di dollari: nel 2018 il suo titolo di punta ha generato profitti record, in particolare con i pass e gli acquisti interni all’applicazione

Epic Store : per il fondatore di Epic Games più competizione si traduce in maggiori vantaggi per i giocatori : Il fondatore di Epic Games Tim Sweeney ha recentemente risposto ad un fan su Reddit, l'utente si lamentava della politica delle esclusive a tempo limitato (adottata da Epic nel suo nuovo Store online) definendola dannosa per i consumatori. Come riporta Variety, il nuovo Store è stato aperto agli inizi di dicembre e a differenza di Steam, prevede l'88% dei ricavi destinati agli sviluppatori, inoltre offre una vasta gamma di titoli per Mac e PC, ...

Epic Games è quotata a 15 miliardi di dollari in borsa ma non solo per merito di Fortnite : Epic Games ha senza dubbio passato un ottimo 2018, pensate che la compagnia è al momento quotata in borsa per la modica cifra di 15 miliardi di dollari.Come riporta CNBC, un team di analisti ha provato a capire i motivi dietro questa rapida scalata al successo (lo scorso luglio la compagnia valeva circa la metà della cifra attuale). Naturalmente uno dei motivi principali è senza dubbio Fortnite, che è diventato rapidamente un fenomeno mondiale ...