Di Maio | è ora di una rete autostradale europea con tariffa unica

Europee - "Dibba"-Di Maio : "Ora cambiamo i trattati" : Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non hanno un buon rapporto con il calendario. Mentre gli occhi di tutti gli italiani sono puntati sulla pista dell'aeroporto di Ciampino dove è atteso Cesare ...

Dal Tav alla cannabis - maggioranza divisa. Di Maio minimizza : 'Nessuna crepa nel governo' : Restano gli attriti nell'esecutivo in vista del rush finale su pensioni, a 'quota 100', e reddito di cittadinanza,, per la 'norma anti-divano', con il decreto che giovedì sarà in Cdm -

Dagospia - vertice di maggioranza domenica sera : Matteo Salvini e Luigi Di Maio - troppe tensioni : Poche righe ma pregne di significato, quelle consegnate da Dagospia in un flash pubblicato sabato sera. Si legge: "Si parla di un vertice di maggioranza in agenda domani sera per sbrogliare le innumerevoli risse giornaliere tra Lega e M5s". Incontro ai vertici dell'esecutivo, dunque. Incontro che si

Alessandro Di Battista mina vagante : così ha fregato Di Maio - cosa vuole fare ora : Luigi Di Maio è sempre più "accerchiato" all'interno del Movimento 5 Stelle. All'inizio era solo Roberto Fico, con le sue "sparate" di sinistra, a fare da contro-capo nel Movimento. Negli ultimi giorni s'è aggiunto Beppe Grillo, con alcune uscite sul suo blog che hanno messo in difficoltà il vicepre

L'Anm ora "processa" Di Maio : "Su Avellino parole sconcertanti" : I toni di Di Maio in un post su Instagram sono stati molto duri: 'er essere chiari: io ce l'ho con la feccia politica che in questi anni ha firmato ad autostrade contratti capestro che li solleva da ...

Economia : per Di Maio colpa dei vecchi governi - 'Ma ora ci sarà nuovo boom'. Opposizioni : ridicolo : Temevamo dati simili, dice il presidente del Consiglio Conte, per questo la manovra appena varata è espansiva. Il ministro dello Sviluppo punta sulla tecnologia e sul digitale per un nuovo boom che ...

Bus Avellino e Ponte Morandi - Di Maio : «Ci riprenderemo Autostrade» Strage viadotto - assolto Castellucci : Lo scrive il vicepremier su Facebook, in un post dedicato alle vittime del bus finito nella scarpata ad Avellino e del Ponte Morandi crollato a Genova. E proprio per il Ponte arriva l’annuncio di Toninelli: «Pagherà Autostrade». La richiesta è di 400 milioni di euro

Bus Avellino e Ponte Morandi - Di Maio : «Ci riprenderemo Autostrade» : Lo scrive il vicepremier su Facebook, in un post dedicato alle vittime del bus finito nella scarpata ad Avellino e del Ponte Morandi crollato a Genova. E proprio per il Ponte arriva l’annuncio di Toninelli: «Pagherà Autostrade». La richiesta è di 400 milioni di euro

Matteo Salvini - la sua linea sugli immigrati era efficace. Ora con Conte e Di Maio riprenderanno gli sbarchi : C'è qualcosa che Giuseppe Conte e Luigi Di Maio non hanno considerato. Il loro complotto contro Matteo Salvini si tradurrà infatti in nuovi sbarchi. E considerando che l'unico risultato positivo - a ...

Di Maio ora bacchetta Grillo : "Ok la scienza - ma Burioni no" : E così l'Adnkronos riporta una frase dello stesso Di Maio che va totalmente contro la linea di Beppe: 'Burioni no! Va bene la scienza, ma Burioni...'. Una presa di posizione chiara che di fatto ...

Di Maio apre ancora ai gilet gialli : "No ai violenti - ma incontrerò Drouet" : Luigi Di Maio torna a parlare dei gilet gialli e conferma di voler dialogare con loro.Il vicepremier, ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio1, precisa le sue aperture verso i manifestanti francesi: "Le persone con cui parliamo non sono i violenti, che sono stati arrestati, e che gli stessi gilet gialli hanno condannato". Di Maio ha poi voluto "rassicurare" la Francia: "La mia non è un'ingerenza negli affari di Stato della Francia, io sto ...

Di Maio ora sembra Mao : "Banca nazionalizzata". Tria già sulle barricate : Il vero problema è che - come accaduto di recente per la legge di Bilancio - Tria è messo 'in minoranza' dalla politica. La Lega, infatti, pare essere d'accordo con M5s. 'L'obiettivo è salvare Carige ...

"Il popolo è ancora con Salvini e Di Maio". Intervista al politologo Roberto D'Alimonte : Professor D'Alimonte, lei oggi sul Sole scrive: "Tanto rumore per nulla". Ovvero: nonostante i passi falsi del governo, la bagarre sulla manovra, le mille contraddizioni, la realtà è che il governo è al 60 per cento del consenso e, prosegue, "è un dato straordinario, perché non esiste in Europa un governo che abbia un consenso simile". Spieghiamo il dato.Diciamo tra il 55 e il 60 per cento e diciamo Europa ...

Di Maio pro Gilet gialli - interviene l’Eliseo : “Niente polemiche - si tratta solo di campagna elettorale” : Dopo un botta e risposta Italia-Francia seguito all’endorsement di Luigi Di Maio ai Gilet gialli, ecco arrivare dall’Eliseo un tentativo di chiudere la questione. Secondo Parigi le parole del ministro italiano sono soprattutto una forma di «comunicazione a fini elettorali interni» dell’Italia, magari rivolta a Matteo Salvini o Alessandro Di Battist...