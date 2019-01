Dakar auto | Peterhansel vince la 7ª tappa

Dakar 2019 - risultati settima tappa auto : Stephane Peterhansel doma il deserto - crolla Loeb - mentre Al-Attiyah gestisce senza problemi : Stephane Peterhansel (X-Raid Mini JCW Team) si è aggiudicato la settima tappa della Dakar 2019 per quanto riguarda le auto, la San Juan de Marcona-San Juan de Marcona, con punto di partenza e di arrivo collocati nella stessa località dopo una prova speciale di 323 chilometri tra le dune del deserto peruviano. Il tracciato risultava decisamente impegnativo dal punto di vista della navigazione e della capacità di guida tra le dune del deserto di ...

Dakar 2019 - risultati sesta tappa auto : vince Sebastien Loeb - ma Nasser Al-Attiyah gestisce il suo ampio margine : Dopo la giornata di riposo di ieri, oggi si è corsa la sesta tappa della Dakar 2019, una delle più impegnative dell’intera corsa, con 838 km complessivi dei quali 336 km di speciale per la Arequipa-San Juan de Marcona, stesso tragitto compiuto nella terza tappa ma in direzione opposta, con la corsa che ha cominciato il suo percorso di risalita verso la capitale Lima. Il successo è andato al francese Sebastien Loeb (PH-Sport) con il tempo di ...

Dakar 2019 - risultati quinta tappa auto : il sigillo di Sebastien Loeb - Nasser Al-Attiyah conserva la vetta dell’overall : Una lunghissima attesa e poi la seconda ed ultima prova “Marathon” di questa Dakar è andata in archivio. Da Tacna ad Arequipa, lungo i 517 km di speciale, si è scritta parte di questa edizione 2019 tra le auto. Il vincitore è di quelli illustri, uno che nel mondo dei rally ha fatto faville. Stiamo parlando del francese Sebastien Loeb che con la Peugeot PH-Sport si è aggiudicato il secondo successo parziale di questa corsa. Una ...

Classifica Dakar 2019 Auto - la graduatoria ed i distacchi. Al-Attiyah al comando dopo quattro tappe

Dakar 2019 - risultati quarta tappa auto : Nasser Al-Attiyah domina la prima Marathon e allunga in classifica : Una quarta tappa davvero infinita questa prima stage “Marathon” da Arequipa a Tacna. Una prova speciale lunga 511 km dove gli equipaggi sono stati messi a dura prova e in cui oltre alla velocità ha contato decisamente la navigazione nei territori desertici peruviani. Ebbene, in una giornata dove resistenza e determinazione l’hanno fatta da padrone, è stato il qatariano Nasser Al-Attiyah a centrare il bersaglio grosso. ...

Dakar 2019 - risultati terza tappa auto : Stephane Peterhansel domina il deserto davanti a Al-Attiyah - Sainz fuori classifica! : Dopo un inizio di Dakar 2019 non certo semplice, Stephane Peterhansel si aggiudica la durissima terza tappa San Juan de Marcona-Arequipa, che presentava ben 331 km di prova speciale. Il tracciato prevedeva la partenza al livello del mare, per poi raggiungere i 2000 metri di altitudine tra sabbia e dune del Perù. Chi ne ha fatto le spese, senza dubbio, è stato lo spagnolo Carlos Sainz. Il classe 1962 è incappato in un grave problema tecnico dopo ...

Dakar 2019 - risultati seconda tappa auto : Sebastien Loeb si impone per 8? su Nani Roma. Al-Attiyah perde terreno - Peterhansel sprofonda : La Dakar 2019 è finalmente entrata nel vivo con una seconda tappa “Pisco-San Juan de Marcona” molto insidiosa e selettiva, caratterizzata da 342 chilometri di prova speciale tra le dune del deserto costeggiando l’Oceano Pacifico. Il coefficiente di difficoltà della prova si è alzato soprattutto nella categoria delle auto (primi mezzi in partenza e dunque senza riferimenti sulla tracciatura) ed il nove volte Campione del Mondo ...

Dakar 2019 - risultati prima tappa auto : Nasser Al-Attiyah domina la speciale Lima-Pisco - Carlos Sainz alle sue spalle : Parlare di dominio forse potrebbe sembrare esagerato ma rispecchia la prestazione di Nasser Al-Attiyah sulla sua Toyota nella prima tappa “Lima-Pisco” della Dakar 2019. 84 km di prova speciale letteralmente divorati dal qatariano che, fin dalle prime battute, ha messo il proprio marchio su questo esordio. Si immaginava che un percorso “sabbioso” potesse essere particolarmente adatto all’auto nipponica. Ebbene, le ...

