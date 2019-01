Brexit | tra 24 ore il Parlamento Uk vota l’accordo E Bruxelles pensa a una “terza via”

Brexit - pioggia di milioni su deputati Uk : con addio all’Ue c’è l’indennità transitoria “Nigel Farage incasserà 172mila euro” : A meno di tre mesi dal giorno zero della Brexit, il 29 marzo, il Regno Unito non sa ancora se e quanto sarà economicamente sanguinosa la sua uscita dall’Unione europea. Chi però, almeno inizialmente, dalla Brexit guadagnerà milioni di euro sono i 73 eurodeputati britannici pronti a salutare Bruxelles. Secondo quanto riporta Politico, nel documento di 22 pagine in loro possesso dal titolo “Fine mandato dei membri del Parlamento britannici” ...

Industria - crollo produzione “è problema europeo. La causa? L’incertezza che tra elezioni - Brexit e dazi resta tale nel 2019” : Il crollo della produzione Industriale è la spia di “un problema che investe tutta l’Europa, non solo l’Italia che comunque ha i suoi”. E la causa principale, partendo dalle guerre commerciali tra Usa e Cina per finire alla Brexit e alle prossime elezioni Europee, è “l’incertezza”. Un'”incertezza normativa che frena gli investimenti e che resterà tale anche nel 2019“, spiega a ...

Brexit - il governo inglese assolda una compagnia di traghetti che non ha neanche un nave : (OLI SCARFF/AFP/Getty Images) Il governo britannico è nel mirino da quando, domenica 30 dicembre 2018, la stampa ha rivelato che il ministro dei trasporti ha stipulato d’urgenza e senza gara d’appalto un contratto per 13,8 milioni di sterline (15,3 milioni di euro) con la Seaborne Freight, una compagnia navale che, però, non possiede navi. Il contratto fa parte di uno stanziamento di 107,7 milioni di sterline (120 milioni di euro) per ...

Chi ha vinto e chi ha perso in 20 anni di euro (e che cosa accade ora tra sovranismo e Brexit) : Messi in fila, i numeri, le analisi e gli studi sui vent’anni della moneta unica europea tracciano un quadro in chiaro scuro di come è cambiata l’econonomia e la finanza europea e italiana in particolare. Non possiamo sapere cosa sarebbe accaduto, se fossimo rimasti cojn la lira. Ma di certo alcuni indicatori sono fondamentali per comprendere valore e vulnerabilità dell’euro e dell’eurozona...

Benedict Cumberbatch - il trailer di Brexit e il lato oscuro dei social : Negli ultimi anni, satira e fiction fanno sempre più fatica a tenere il passo dei grandi cambiamenti in atto nello scenario politico ed economico mondiale. Non c’è voluto molto tempo prima che si iniziassero a girare miniserie e film basati su eventi reali e in particolare su quelli che nel 2016 sono stati emotivamente più coinvolgenti, divisivi e inaspettati: a partire dal referendum che ha condotto alla Brexit. HBO ha ...

Brexit - polemica sul video del governo : "Sei straniero? Devi pagare se vuoi rimanere qui" : Nel Regno Unito vivono circa tre milioni e mezzo di cittadini comunitari stranieri (non britannici, insomma), che dopo il 31 dicembre 2020 rischiano di veder cambiare qualcosa nella loro quotidianità oltre Manica. Già, perché il ministero dell"Interno ha pubblicato - facendo una clamorosa gaffe - un video informativo che ha lo scopo di informare queste persone come registrarsi, pagando, per ottenere a tutti gli effetti lo status di residenza a ...

'Stranieri in Gb - se volete restare dovete pagare'. Polemica per il video sulla Brexit : 'Date un enorme contributo alla nostra economia e alla nostra società, vogliamo che restiate', ribadisce un comunicato. Dunque le intenzioni erano probabilmente buone. Ma la reazione negativa ...

Il sindaco di Londra ha detto che la città pagherà la tassa per il permesso di soggiorno di tutti i dipendenti europei della sua amministrazione dopo Brexit : Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha detto che la città pagherà la tassa per richiedere il permesso di soggiorno definitivo – il cosiddetto settled status – a tutti i propri dipendenti europei che desiderano richiederlo dopo Brexit. I cittadini europei che vogliono

BoE prudente tra incertezze sulla Brexit e timori sulla crescita : Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM, non si aspetta novità di rilievo dalla riunione di politica monetaria della Banca d'Inghilterra di questo giovedì. In un contesto economico che indica un'attività più debole nel quarto trimestre, tra le preoccupazioni sulla crescita globale e l'...

Brexit - May : 'Un nuovo referendum significherebbe tradire i cittadini' : 'Provocherebbe un irreparabile danno all'integrità della nostra politica e non porterebbe a nulla, dividerebbe ulteriormente il Paese'. La Bbc anticipa quello che ribadirà oggi la premier britannica nel suo discorso al Parlamento -

Benedict Cumberbatch nel trailer del film Brexit : Sullo schermo si racconterà la storia delle persone coinvolte, le tattiche utilizzate durante la campagna che ha anticipato il referendum e le conseguenze del risultato sull'intero mondo. Ecco il ...

CF : Brexit - mantenere diritti e doveri tra Svizzera e Regno Unito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

