Sequestrato in auto da un trans

Milazzo - ex centro raccolta rifiuti del Comune privo di autorizzazioni e in balia dei maiali : Sequestrato : I Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Catania hanno sequestrato l’area adibita a ex centro di raccolta rifiuti del Comune di Milazzo. Realizzata su una superficie di circa 2.500 metri quadrati, per l’accusa sarebbe stata trasformata in un centro di stoccaggio di rifiuti operante in assoluta irregolarità in quanto priva delle necessarie autorizzazioni di carattere ambientale. Durante il controllo è anche emersa la presenza di numerosi ...