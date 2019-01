Masinga | ex calciatore del Bari | muore a soli 49 anni

Blastingnews

: È morto a 49 anni Phil Masinga, ex calciatore di Serie A - ilpost : È morto a 49 anni Phil Masinga, ex calciatore di Serie A - LaStampa : È morto Phil Masinga, ex calciatore di Bari e Salernitana - FloraPiachica : RT @ilpost: È morto a 49 anni Phil Masinga, ex calciatore di Serie A -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Una notizia terribile sta scuotendo il mondo del calcio: è morto Phil. In Italia, la Serie A lo ricorda soprattutto per aver militato in Salernitana e. L'uomo era ricoverato da tempo in ospedale.Lutto nel mondo del calcio La notizia checi ha lasciati è arrivata dalla Federazione sudafricana, che ha annunciato oggi il suo decesso. Secondo quanto riportato dai media locali, l'exera malato da tempo, afflitto da una grave malattia della quale nessuno ha però voluto riferire i particolari. Invece è stato reso noto che ilera ricoverato lo scorso 21 dicembre, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute già precarie. Il giocatore, nato il 28 giugno del 1969, è così morto a49, decidendo di vivere il suo ultimo periodo nella riservatezza e nel silenzio: non aveva infatti annunciato ai media la sua malattia. Messaggi di ...