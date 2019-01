Inter | Nainggolan piace al Paris Saint-Germain RUMORS

Inter - il Psg insiste : vuole Nainggolan al posto di Rabiot (RUMORS) : In casa Inter uno dei giocatori al centro di varie voci nell'ultimo mese è stato sicuramente il centrocampista belga, Radja Nainggolan. Il Ninja ha saltato il big match contro il Napoli a santo Stefano, il 26 dicembre, essendo stato sospeso dalla società dopo essere arrivato in ritardo all'allenamento (e non era la prima volta) il giorno dopo il pareggio contro il Chievo Verona. Una stagione molto travagliata, condizionata anche da alcuni ...

Inter - senti Monchi : 'Nainggolan? Volevamo venderlo - il problema è gestirlo' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Monchi , direttore sportivo della Roma, ha parlato di Radja Nainggolan. Queste le parole del dirigente giallorosso. 'Mi dispiace se sta avendo problemi. Noi intendevamo cederlo al di là di ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie : anche Nainggolan nella lista dei papabili del Psg : Calciomercato Inter, Ultime notizie: i nerazzurri potrebbero buttarsi subito su Andersen della Sampdoria, in porta si valuta Jean del San Paolo.

Inter - il Psg pensa a Nainggolan per rinforzare il centrocampo (RUMORS) : Radja Nainggolan è stato una delle delusioni di questa prima parte della stagione dell'Inter. Il centrocampista belga è stato il fiore all'occhiello della campagna acquisti della società nerazzurra, che lo ha strappato alla Roma versando nelle casse dei giallorossi 25 milioni di euro più i cartellini di Davide Santon e Nicolò Zaniolo, valutati complessivamente 15 milioni di euro. Una prima parte di stagione condizionata dagli infortuni, con un ...

Nainggolan-PSG - l’Inter riflette : dalla Francia arriva la conferma : NAINGGOLAN PSG- Secondo quanto riportato da “Paris United”, il PSG avrebbe incontrato l’entourage di Nainggolan per valutare il potenziale passaggio in Francia dell’attuale centrocampista nerazzurro. Il quotidiano francese si sofferma sul potenziale affare, anche se, lo stesso centrocampista ex Roma, tramite il proprio account instagram ha postato una foto dove lo ritrae in una fase […] L'articolo Nainggolan-PSG, ...

Inter - futuro di Spalletti a rischio : via se Nainggolan non si "sveglia" : Secondo la Gazzetta dello Sport , i destini del tecnico e del centrocampista nerazzurri sarebbero incrociati. Durante l'ultima sessione estiva di calciomercato, Spalletti si è impuntato con i Suning: ...

Inter - rebus Spalletti : tutto dipende da Nainggolan : Se lo riporta all'ovile, il mondo Inter può chiudere un occhio. Altrimenti la sua parola rischia di pesare meno nei prossimi briefing di mercato. Nel nuovo corso nerazzurro Steven Zhang, diventato ...

Inter - Nainggolan come Cristiano Ronaldo : si allena di notte sul lungomare di Cagliari : Cristiano ha lanciato una "moda" e alcuni calciatori l'hanno seguito: correre di notte . E' il caso di Radja Nainggolan , centrocampista dell'Inter. Il portoghese l'ha fatto nel deserto di Dubai, ...

Inter - Nainggolan alla... Ronaldo : allenamento in notturna al Poetto : Vacanze in Sardegna per Radja Nainggolan , che ha deciso di trascorrere le festività con la moglie Claudia e le due figlie nell'amata Cagliari, dove ha ritrovato i vecchi amici dei tempi in rossoblù. ...

Inter - Intervista Politano : retroscena su Nainggolan e Steven Zhang : Politano, Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', però non vuole fermarsi qui: 'Sono tra i quattro miglior giocatori per rapporto costo/rendimento? Si ma sto già pensando allo step successivo: ...

“L’Inter sa della relazione extra-coniugale tra Nainggolan e Ginevra Sozzi” : la nuova indiscrezione sui ‘vizi’ del calciatore [FOTO] : Nainggolan ha avuto una storia con Ginevra Sozzi? L’opinione di Gabriele Parpiglia sulla relazione extra-coniugale del centrocampista dell’Inter Solo qualche giorno fa, Radja Nainggolan ha ribadito la sua estraneità ai fatti di gossip circolati nelle ultime settimane sul suo conto (VEDI QUI). Apparso in un video social, il calciatore dell’Inter ha respinto le accuse di tradimento nei confronti della moglie Claudia, senza ...

Inter - Nainggolan a Cagliari : famiglia - spiaggia e voglia di normalità : Il ritorno alla normalità. Radja cercava soltanto questo. Dalla sera del 30 dicembre Nainggolan è a Cagliari dove, prima di spiccare il volo, aveva comprato una casa. Le vacanze invernali le trascorre ...

Radja Nainggolan lascia la moglie Claudia?/ Il calciatore dell'Inter pazzo di una cassiera di nome Ginevra : Radja Nainggolan in crisi dentro e fuori il campo da calcio: avrebbe preso una sbandata per una cassiera di nome Ginevra.

Radja Nainggolan - ecco perché il calciatore dell’Inter è in crisi : “Si è innamorato di una cassiera e sta per lasciare la moglie” : Alberto Dandolo non ha dubbi: dietro la crisi di Radja Nainggolan, il calciatore più chiacchierato della Serie A per i suoi vizi fuori dal campo, ci sono questioni sentimentali. “A Milano dicono sia in crisi con la moglie Claudia per colpa di una bella ragazza dagli occhi blu, cassiera di un ristorante alla moda. Ed è proprio così”, scrive Dandolo nella sua rubrica su Oggi. “Il vero motivo della crisi di Nainggolan si chiama ...