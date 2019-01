Brunetta a Tria: “la maggioranza è morta, il paese è in recessione!”

blogitalia.news

(Di domenica 13 gennaio 2019) Renato: “Non minimizzare ilè in recessione, ladi governo non esiste più”«L’economia italiana è di nuovo in recessione e la colpa è (quasi) esclusivamente di questo Governo. Tecnicamente, l’Italia dovrebbe ufficialmente entrare in recessione il prossimo 31 Gennaio, quando l’Istat pubblicherà la stima preliminare del Pil relativa al quarto trimestre del 2018, che dovrebbe essere pari al -0,1%, dopo il calo già registrato nel terzo trimestre pari sempre al -0,1%. Questa la previsione avvalorata anche dal dato disastroso del calo della produzione indusle (-1,6% su base mensile a Novembre e addirittura del -2,6% su base annuale)». Lo scrive in una nota Renato, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia.«È inutile quindi, caro Giovanni, la tua difesa strenua fatta di acrobazie semantiche ...