Sicurezza a Roma | in dieci anni persi tremila uomini delle forze dell?ordine

Decreto Sicurezza - anche l'Emilia-Romagna ricorrerà alla Consulta : Dopo Umbria, Piemonte, Toscana, Calabria e Lazio, anche l'Emilia-Romagna ha deciso di ricorrere alla Consulta contro il Decreto sicurezza. La decisione è stata presa dalla giunta regionale. "Abbiamo ...

Dl Sicurezza - anche l'Emilia-Romagna non esclude il ricorso alla Consulta : "Violati diritti fondamentali" : Dopo i sindaci, anche alcuni governatori si preparano a dare battaglia giuridica al contestato decreto Sicurezza

Roma - crollo muro di Villa Mercede : sopralluoghi per messa in Sicurezza : A seguito della caduta di una parte del muro di Villa Mercede, nel quartiere San Lorenzo a Roma, i tecnici del Dipartimento Lavori pubblici del Campidoglio, del Dipartimento Ambiente e della Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali “hanno effettuato e stanno proseguendo una serie di sopralluoghi sul posto. Sono tuttora in corso i controlli – precisa una nota – ed è stato disposto il transennamento dell’area, per ...

Roma - migranti in piazza contro il decreto Sicurezza. Soumahoro (Usb) : “Gli invisibili fanno sentire la loro voce” : Il sindacato di base Usb guidato da Aboubakar Soumahoro ha portato in piazza alcune migliaia di migranti da tutta Italia per dire no alla legge Salvini che ha eliminato la protezione umanitaria per i richiedenti asilo. “Gli invisibili hanno preso il loro destino il mano – afferma Soumahoro – questa piazza finalmente vede gli esclusi gli sfruttati prendere il loro destino in mano”. Con lo slogan “Get up stand ...

Dl Sicurezza - a Roma corteo anti Salvini : 17.41 Manifestazione a Roma contro il dl sicurezza recentemente approvato dal Parlamento, promossa da associazioni migranti e forze sociali. Il corteo, cui partecipa Mimmo Lucano, il sindaco di Riace simbolo dell'accoglienza diffusa arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è partito da P.zza Repubblica diretto a P.zza Madonna di Loreto. Una manifestazione per chiedere "diritti per tutti". Tensioni a Torino dove gli ...

[Il retroscena] La sindrome da retromarcia di Salvini : congela il decreto Sicurezza. E l'ordine ai prefetti : "Tutelare i vulnerabili" : Soprattutto al sud si è sviluppata in questi anni - giusto o sbagliato è successo - un'economia parallela che adesso è destinata ad andare in crisi. Le cooperative, al netto di qualche disonesto, ...

Roma campo di battaglia per i tifosi di tutta Europa : sotto accusa la Sicurezza organizzata da Prefettura e Questura : L’ennesima serata di tensione nel centro di Roma alla vigilia di una partita di coppa. E ora, dopo i disordini di cui si sono resi protagonisti i tifosi tedeschi dell’Eintracht Francoforte, l’indice è puntato contro la macchina della sicurezza capitolina messa in campo dalla Prefettura e dalla Questura di Roma. Da un po’ di tempo a questa parte, infatti, si tende a sottovalutare gli allarmi che arrivano dalle intelligence rispetto agli ultras ...

Test di Sicurezza a Roma : in quanti minuti le autorità intercettano uno zaino abbandonato? : Tredici minuti per recuperare uno zaino abbandonato vicino al Colosseo . È questo il tempo di risposta delle forze dell'ordine cronometrato da " W l'Italia " mentre mette alla prova le nuove misure di ...

Roma - allarme disco : 600 sanzioni per licenze e uscite di Sicurezza : Prime fra tutte le mancanze di licenze , spesso completamente inesistenti sia quelle per aprire, nonché per somministrare cibi e bevande, e anche per spettacoli danzanti, e delle uscite di sicurezza. ...

Safety Leadership Event 2018 arriva a Roma per rivoluzionare la cultura della Sicurezza : Il Safety Leadership Event 2018 arriva alla sua terza edizione . Un Evento esperienziale, emotivo, per conoscere e sperimentare tecniche di comunicazione non convenzionali applicate alla sicurezza sul ...

Safety Leadership Event a Roma. Cao : "Attenzione a Sicurezza fil rouge attività Saipem" : "Un fil rouge che ha sempre caratterizzato l'operatività di Saipem è la grande attenzione ai temi di salute e sicurezza" . Lo ha affermato oggi Stefano Cao , Amministratore delegato della compagnia ...