Scuole ancora al freddo | ma non agli open day I nuovi alunni sono merce da conquistare

(Di sabato 12 gennaio 2019) “Attenzione ai pinguini” e “Fuori fa più caldo”. Così hanno scritto su cartelli, improvvisati, glidel Liceo Tacito, a Roma. Due giorni fa hanno interrotto le lezioni,scesi in strada e hanno cominciato a manifestare. Impedendo il transito di qualunque automezzo su via Giordano Bruno e via Andrea Doria. “Nonostante le proteste di lunedì, la situazione non è migliorata: le temperature non superavano i 10 gradi alle 8 di mattina.entrati un centinaio di ragazzi su oltre 1100 iscritti”, ha raccontato Tommaso, rappresentante d’istituto al Liceo Ruiz, a Roma. Ilè arrivato e lefredde. Le caldaie non riescono ad assicurare temperature accettabili nelle classi. “Al Plinio Seniore dese more”, hanno scritto su Facebook glidel liceo romano. Stessa storia al Liceo Caravaggio., tanto, anche in alcune primarie, come la ...