Parigi | esplosione a Opera dopo una fuga di gas in un panificio | 3 morti e una quarantina

Operata Angela - ferita nell’esplosione di Parigi . Tre morti dopo una fuga di gas : La 24enne rimasta ferita nell’esplosione a Parigi era originaria di Trapani ed era nel capoluogo francese da un mese e mezzo. In un post su Facebook aveva scritto che era partita per mettesi «in gioco dopo tanti sacrifici»

Esplosione a Parigi : morti due pompieri e una spagnola. Decine di feriti - anche 3 italiani : La giovane si trovava a Parigi da un mese e mezzo e lavorava come cameriera nel ristorante dell'hotel Ibis in attesa di proseguire la sua carriera nel mondo della danza: per dieci anni ha frequentato ...