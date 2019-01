Napoli | sangue e terrore nella movida | uomo ucciso a coltellate a Mergellina

Napoli - neonato in gravi condizioni - l'appello dei genitori : 'Serve sangue per salvarlo' : Si potrebbe trasformare in una vera e propria tragedia la vicenda che giunge direttamente dalla città di Napoli. Un bambino, praticamente neonato, è attualmente ricoverato presso l'ospedale Monaldi ed è in gravissime condizioni: il piccolo ha disperatamente bisogno di sangue per le trasfusioni, ovviamente sangue che sia compatibile col suo, affinché possa riuscire a sopravvivere. Così, i genitori, secondo quanto riferiscono i media locali, in ...

Quelli dal Sangue Azzurro : Napoli-Bologna con la maschera di Koulibaly : A quasi tre anni da Napoli-Carpi Lazio-Napoli del febbraio 2016 come Inter-Napoli del Natale 2018. Con quasi tre anni di mezzo, il calcio italiano non cambia le sue cattive abitudini, e allora il San Paolo risponde. L’iniziativa pensata e attuata per Napoli-Carpi (il match successivo a quello contro la Lazio del 2016) sarà replicata domani per Napoli-Bologna. La maschera ritagliata di Koulibaly sarà indossata da tutti i tifosi che vorranno ...

Napoli : si scioglie il sangue di San Gennaro - si rinnova il “miracolo” : Questa mattina a Napoli grande partecipazione per il 3° e ultimo “miracolo” della liquefazione del sangue di San Gennaro. La ricorrenza segue la processione di maggio e del 19 settembre e tramanda il miracolo del 16 dicembre 1631, giorno di un’eruzione del Vesuvio in cui, secondo i fedeli, l’esposizione in processione del sangue e del busto del Santo protettore al Ponte dei Granili fermò il magma che minacciava di ...

Napoli - San Gennaro compie il miracolo di dicembre : sangue sciolto alle 10.11 : Un prodigio forse considerato minore, ma non per questo di minima importanza. Il sangue di San Gennaro si è sciolto nella cappella del tesoro oggi alle 10.11: è il cosiddetto miracolo...

Napoli - San Gennaro : domenica atteso il 3° miracolo del sangue : Grande attesa per domenica 16 dicembre a Napoli per il 3° e ultimo miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. La ricorrenza segue la processione di maggio e del 19 settembre e tramanda il miracolo del 16 dicembre 1631, giorno di un’eruzione del Vesuvio in cui, secondo i fedeli, l’esposizione in processione del sangue e del busto del Santo protettore al Ponte dei Granili fermò il magma che minacciava di distruggere la ...

Sangue dopo Liverpool-Napoli - tifoso azzurro aggredito dal branco : Un tifoso del Napoli di 23 anni è stato aggredito alla fine di Liverpool-Napoli ed è ora ricoverato al Royal Liverpool University Hospital con fratture allo zigomo in attesa di un intervento ...