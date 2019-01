Le suore di clausura al Papa | «Ci siamo sentite come i re Magi quando hanno visto la

Sorpresa del Papa alle suore di clausura - si presenta in convento e pranza con loro : Il Pontefice ha ricambiato una precedente visita fattagli dalle monache Clarisse di Spello a Santa Marta ma ha voluto che l'incontro non fosse rivelato a nessuno. "Alla Vigilia di Natale ho conosciuto il programma e questa gioia che non potevo condividere con nessuno ha segnato tutte le celebrazioni di questi giorni" ha spiegato il vescovo.Continua a leggere