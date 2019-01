La giornata più strana di Verstappen | diventa commissario

Più di 40 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la giornata : Sono più di 40 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 27 gratis) sul Play Store. C'è modo migliore per affrontare una fredda giornata? L'articolo Più di 40 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la giornata proviene da TuttoAndroid.

Basket - 16a giornata Eurolega 2019 : Milano non può più sbagliare - contro il Buducnost serve la vittoria : Primo impegno del 2019 e prima sfida decisiva per l’Olimpia Milano. La formazione di Simone Pianigiani attende domani, giovedì 3 gennaio, il Buducnost Podgorica nella sedicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. Mike James e compagni dovranno assolutamente conquistare i due punti ai danni della compagine montenegrina per non perdere terreno rispetto alle dirette avversarie nella serrata lotta per l’accesso alla ...

Basket - 16a giornata Eurolega 2019 : Fenerbahce-Baskonia e Zalgiris-CSKA Mosca le sfide più attese - derby greco tra Olympiacos e Panathinaikos : Andrà in scena tra domani, giovedì 3 gennaio, e dopodomani, venerdì 4 gennaio, la sedicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket, primo turno del girone di ritorno. Il Fenerbahce ha chiuso l’andata saldamente al comando, superando il Real Madrid nello scontro diretto la scorsa settimana, mentre la lotta per la zona playoff pare quantomai serrata. Diverse le partite interessanti in programma nei prossimi due giorni, a ...

Micciché : 'Non è più accettabile che violenza e morte macchino giornata di festa' : 'Non è più accettabile che violenza e morte, anche se avvenuti a distanza dallo stadio, siano tutto quello che sarà ricordato di una giornata di festa sportiva': il presidente della Lega di serie A, ...

Serie A - Top & Flop fino alla 17esima giornata : Piatek sempre più ‘pistolero’ e Quagliarella eterno - errori di mercato in casa Torino e Milan : Si avvicina la fine dell’anno ed è il momento dei primi bilanci sul campionato di Serie A, in attesa della 18^ giornata del massimo torneo italiano che si preannuncia scoppiettante. La Juventus sta dominando in lungo ed in largo, i bianconeri hanno sempre vinto mentre solo il Genoa è riuscito a strappare un risultato positivo. L’unica squadra in grado di tenere il passo dei bianconeri è sicuramente il Napoli, stagione ...

Nuova scossa di terremoto sull'Etna - trema anche Catania. E' la piu' intensa di giornata. : Continuano le scosse di terremoto sull'Etna, mentre il vulcano sta dando vita da stamattina ad una intensa fase eruttiva caratterizzata da esplosioni, boati ed emissione di cenere e gas. Un'eruzione...

Domani sarà il solstizio d’inverno di fatto la giornata più corta che ci sia! : Con il solstizio d’inverno: il 21 dicembre 2018, alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana), ha inizio l’inverno astronomico. Infatti il solstizio d’inverno è il giorno in cui inizia, dal punto di vista astronomico, la stagione invernale. Il solstizio (dal latino ‘solstitium’, ‘sol’- “Sole” e -‘sistere’ “fermarsi”) è in astronomia il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto ...

Più di 50 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la giornata : Sono più di 50 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 17 gratis) sul Play Store. C'è modo migliore per affrontare la fredda mattinata? L'articolo Più di 50 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la giornata proviene da TuttoAndroid.

Serie C - 17^ giornata : Monza - adesso o mai più mentre la Juve Stabia cerca la fuga : La Serie C entra nel vivo, si gioca la 17^ giornata del campionato, un turno che si promette scoppiettante. Si inizia con il girone Girone B, partita della verità per il Monza, la squadra del presidente Berlusconi dovrà vedersela con un osso duro, l’Albinoleffe ma l’obiettivo è conquistare i tre punti davanti al pubblico amico. Tenta la fuga il Pordenone, di fronte il Gubbio, può infatti approfittare della difficile trasferta ...

Calcio - 16a giornata Serie A 2018-2019 : Atalanta-Lazio e il derby di Torino le sfide più attese - Inzaghi si gioca la panchina contro il Milan : Chiusa la fase a gironi delle coppe europee per le formazioni italiane impegnate, tra domani, sabato 15 dicembre, e martedì 18 dicembre andrà in scena la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Quando restano soltanto quattro partite alla chiusura del girone di andata, la Juventus continua a guidare la classifica con ampio margine sul Napoli secondo. Ancora più indietro le Milanesi e la Lazio, che si contendono la zona ...

Serie A - la 16^ giornata : 4 squadre non possono permettersi passi falsi - le panchine a rischio ed il derby di Torino più importante degli ultimi anni : Si sono da poco concluse le gare valide per la Champions League ed Europa League, nel complesso percorso che può essere considerato deludente per le squadre italiane ma adesso è il momento di pensare subito al campionato, si gioca la 16^ giornata del massimo campionato italiano. La Juventus continua a non sbagliare un colpo mentre il Napoli non ha intenzione di mollare, sembra propria quella di Ancelotti l’unica squadra in grado di ...

Rally Monza 2018 : Valentino Rossi domina anche la seconda giornata. Il “Dottore” sempre più leader : E’ ancora Valentino Rossi il protagonista della seconda giornata del Rally di Monza. Il campione di Tavullia, affiancato da Carlo Cassina, conferma la leadership anche al termine delle quattro prove speciali del day-2 della kermesse ormai classica del panorama dei motori sul celebre tracciato brianzolo. Il “Dottore”, a bordo della Ford Fiesta WRC PLUS, ha ora un margine di 49″6 sul finlandese Teemu Suninen (pilota ...

Più libri più liberi 2018 : grande affluenza per la prima giornata : Questa è la prima e più importante Fiera di Roma e il suo valore è quello di parlare al mondo intero offrendo le proprie chiavi di letture. Il libro ha un valore intrinseco che è quello di produrre ...

