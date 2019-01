Juve-Mbappé | prima vittoria in Borsa

Calciomercato Juventus - Mbappè grazie a Ronaldo non è un sogno : Juventus MBAPPE’ – Come riportato dalla nostra testata il valore del cartellino di Cristiano Ronaldo è aumentato di oltre il 23% da quando è arrivato alla Juventus e di quasi il 60% rispetto al gennaio 2018. Lo afferma uno studio sul valore di mercato dei calciatori dei cinque maggiori campionati europei, pubblicato dall’International Soccer Observatory (Cies). Secondo […] L'articolo Calciomercato Juventus, Mbappè grazie a ...

Juventus - Mbappè verso i bianconeri : il ruolo di Cristiano Ronaldo nella trattativa col Psg : La Juventus acquistando Cristiano Ronaldo si è aperta quella via per entrare, in pianta stabile, tra le big del calcio internazionale. Una società che calcisticamente lo è da sempre, ma cui mancava il peso economico per competere con i grandi squadroni spagnoli e inglesi e gli sceicchi arabi del Psg

Juve - Mbappé senza agente : ecco la mossa di Agnelli : C'è dunque un mondo intero da esplorare e da commerciare, con uno spazio sconfinato per lo sviluppo del marketing e la creazione del marchio Mbappé, che a oggi di fatto non esiste. Mbappé da piccolo ...

Calciomercato Juventus - i bianconeri sognano il super colpo Mbappé (RUMORS) : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus che sta cercando di acquistare un centrocampista di spessore in questa finestra invernale. Il nome piu' caldo è quello di Aaron Ramsey, centrocampista gallese dell'Arsenal che piace moltissimo al tecnico Massimiliano Allegri per la sua duttilità. Il giocatore potrebbe arrivare già a gennaio, dal momento che la Juventus avrebbe trovato con lui un accordo per un contratto da sei milioni e ...

MBAPPè JUVENTUS- Fabio Paratici non usa giri di parole e nelle scorse ore ha ufficialmente espresso il suo punto di vista sull'accostamento Mbappè-Juve. Il direttore sportivo ha definito la questione una semplice "ipotesi fantasiosa". Parole di circostanze, dettate dal momento. E' chiaro che l'affare, ora come ora, resta solamente un'affascinante suggestione, ma la sensazione è

Calciomercato LIVE oggi - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : l’Inter torna su Modric! Juventus scatenata : Mbappé e Trincao! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, ...

Juventus Mbappé – Tra vari incroci di mercato che potrebbero andare a rinforzare la Juventus in vista della conquista della Champions League c'è anche Mbappé. Il fenomeno francese, campione del mondo con la sua Nazionale e votato da moltissimi come il miglior giovane degli ultimi anni, è il sogno dei bianconeri. Paratici, ds della Juventus,

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, la Juventus sogna il colpo Mbappé - Modric-Inter si può fare

Calciomercato LIVE - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : la Juventus sogna il colpo Mbappé - Milan su Gabbiadini e Sensi : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI MERCATO DI MERCOLEDI’ 2 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato ...

Juventus - il sogno Mbappè fa volare i bianconeri in Borsa : L'avvio d'anno in Borsa , per la Juve, è da urlo: +10,17% totale. Spettacolare exploit nella prima seduta del 2019 grazie all'assist involontario di Kylian Mbappè. Le voci di un presunto ...

'La Juve vuole acquistare Mbappe' : e il titolo bianconero vola in Borsa : La Juve interessata a Mbappe fa volare la Borsa di Milano. Un avvio tutto in salita che aveva portato il Ftse Mib a cedere circa il 2%, Piazza Affari è riuscita nel corso della prima seduta dell'anno ...

Paratici : «Mbappé? per ora è fantasia». Ma il titolo Juve guadagna il 10% : Il ds bianconero ha commentato così le indiscrezioni secondo cui a Torino si starebbe ragionando sulla fattibilità finanziaria dell'operazione L'articolo Paratici: «Mbappé? per ora è fantasia». Ma il titolo Juve guadagna il 10% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.