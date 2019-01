Incidente tra autobus e auto sulla ss 16 | muore conducente dell' auto

Le notizie del giorno – Calciatore coinvolto in un Incidente stradale - Ferrero ancora nella bufera : Le notizie del giorno – Altra notizie shock per il mondo del calcio. Nel dettaglio il centrale dell’Independiente Alan Franco è stato coinvolto in un incidente stradale a Sarandì, il Calciatore è nel giro della Nazionale argentina e l’impatto è avvenuto al ritorno da una festa. Il Calciatore era alla guida di una Jeep e con altri amici a bordo, brutto incidente con un’altra auto a bordo di cui viaggiava una ragazza incinta di 7 mesi. ...

Aosta - Incidente stradale in corso Ivrea : due feriti Aosta -Gli equipaggi del 118 hanno soccorso i conducenti delle due vetture coinvolte : ... : I conducenti delle due auto coinvolte in un incidente stradale avvenuto alle 20 di oggi, domenica 13 gennaio, ad Aosta sono al "Parini" di Aosta, dopo essere stati soccorsi dagli equipaggi del 118. Si ...

Calciatore coinvolto in un Incidente stradale ed in stato di ebbrezza : una donna incinta in gravi condizioni [NOME e DETTAGLI] : Altra notizie shock per il mondo del calcio. Nel dettaglio il centrale dell’Independiente Alan Franco è stato coinvolto in un incidente stradale a Sarandì, il Calciatore è nel giro della Nazionale argentina e l’impatto è avvenuto al ritorno da una festa. Il Calciatore era alla guida di una Jeep e con altri amici a bordo, brutto incidente con un’altra auto a bordo di cui viaggiava una ragazza incinta di 7 mesi. Secondo ...

Cerignola. Incidente in via dei Mandorli : morti Aurora Traversi e Agostino Antonacci : Tragedia della strada nel Foggiano. A Cerignola hanno perso la vita due ragazzi di 15 e 17 anni. Un’altra giovane

Tassista scende a soccorrere coppia ferita in Incidente : travolto e ucciso sulla superstrada Milano-Meda : Una morte assurda, causata da una condotta altrettanto assurda da parte di un automobilista che ha causato un incidente e poi ha pensato bene di andarsene. I feriti se la caveranno, ma a perdere la vita purtroppo è stato un taxista che si era fermato per soccorrerli, travolto e ucciso da un'altra auto che, nonostante la breve coda che si era formata e il giubbotto giallo indossato dall'uomo, non l'ha visto.E' accaduto la scorsa notte tra ...

Soccorre i feriti dopo un Incidente - tassista travolto e ucciso in Brianza : Voleva Soccorrere due ragazze rimaste incastrate tra le lamiere dopo essere state travolte, in auto, da un pirata della strada. Ma è stato investito anche lui, ed è morto sul colpo. La vittima è un tassista di 47 anni che - secondo quanto è emerso dai primi accertamenti - al momento dell’impatto aveva addosso anche il gilet giallo di sicurezza. È s...

