A.d Teramo Calcio:"Camorra scelta vita"

"Laè unadi, io ho sempre rispettato loro, loro hanno rispettato me".Bufera per questa frase pronunciata dal nuovo ad di,Nicola Di Matteo, a margine della sua presentazione ufficiale allo stadio "Laè unadi morte, non di. Nessun cittadino teramano si riconosce in parole che non denuncino la, al pari di ogni altra organizzazione criminale di stampo mafioso" replica il sindaco D'Alberto."Sconcerto e disapprovazione" ha espresso il Pd tramite il capogruppo consiliare.(Di sabato 12 gennaio 2019)