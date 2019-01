Luna | prima immagine panoramica dalla sonda cinese Chang’e 4

Il rover Yutu-2 scatta la prima foto del lato oscuro della Luna : La missione Chang'e-4 - dal nome di una dea della Luna - ha fatto il primo atterraggio morbido al mondo sul lato più lontano della Luna il 3 gennaio. Il rover è soprannominatoYutu-2 dal nome dell'...

Astronomia : ieri la prima eclissi del 2019 - tra pochi giorni lo “spettacolo folgorante” dell’eclissi della SuperLuna di sangue : E’ iniziata la stagione delle eclissi! Durante questo primo mese del nuovo anno, sono in calendario due eventi, prima un’eclissi di Sole e poi un’eclissi di Luna. La prima si è verificata nelle scorse ore, è stata parziale, mentre la seconda sarà uno spettacolo, in quanto sarà totale e ben visibile per miliardi di osservatori. ieri il cono d’ombra della Luna ha completamente “mancato” la Terra, passando a ...

Change-4 - sonda cinese per la prima volta sulla faccia nascosta della Luna : è atterrata 'con successo' : Le ambizioni aerospaziali della Cina hanno preso forma nell'anno del 50esimo anniversario dello storico sbarco dell' Apollo 11 che portò l'americano Neil Armstrong a essere il primo uomo a calpestare ...

Spazio - sonda cinese atterra sul lato oscuro della Luna : è la prima volta nella storia : Per la prima volta una sonda è atterrata sul lato oscuro della Luna. A compiere l’impresa, mai ottenuta finora, è stata la sonda cinese Chang’e-4, che ha completato l’atterraggio “con successo” alle ore 10.26 locali (3.26 in Italia). L’alLunaggio è stato ufficializzato dalla China National Space Administration (Cnsa), secondo cui le operazioni sono state completate con l’assistenza del satellite Queqiao, con cui la ...

Capodanno a Genova - al Teatro della Tosse con "La Prima Luna" : Nello spettacolo verranno riscoperte la mitologia e le fantasie legate al Satellite, che avevano lasciato spazio alla scienza dopo l'allunaggio del 20 luglio 1969 . I biglietti, comprensivi di ...

Apollo 8 : cinquant’anni fa - la prima circumnavigazione della Luna : «Houston, volevo confermarvi che Babbo Natale esiste davvero!».Era la voce di James Lovell, uno dei tre astronauti a bordo della navicella Apollo 8....

Quel Natale del 1968 quando l’uomo sfiorò la Luna per la prima volta : Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Chi ha memoria cinematografica ricorda il nome di Jim Lovell con il volto di Tom Hanks nel film Apollo 13. Era il capitano di Quella missione, ma non era la prima volta ...

Nel 1968 abbiamo visto per la prima volta la Terra “sorgere” sopra la Luna : un’immagine leggendaria che ha cambiato tutto : 50 anni fa, 3 uomini sono entrati nell’orbita della Luna, vi hanno girato intorno 10 volte e alla fine sono tornati a casa. Quando la gravità terrestre li ha nuovamente assicurati al suolo del pianeta, l’equipaggio dell’Apollo 8 veniva celebrato come i primi uomini della Terra a visitare il nostro compagno celeste. Ma il loro vero patrimonio si è svelato 3 giorni dopo, il 30 dicembre del 1968, quando la NASA ha rilasciato un’immagine scattata la ...

La Nasa annuncia di voler ”Tornare”sulla Luna il prima Possibile : La Nasa grazie ai collaboratori privati annuncia di voler ”Tornare”sulla Luna il prima Possibile L’America si prepara a riconquistare la Luna, per la seconda volta. La conferma è arrivata nelle ultime ore niente meno che dall’amministratore della Nasa, Jim Bridenstine, che ha postato un tweet nel quale fa sapere che l’annuncio ufficiale arriverà prima di quanto pensiate. L’agenzia spaziale statunitense ha confermato le parole del ...

Luna - parte la prima missione verso il suo lato nascosto : (foto: NASA Goddard) Una missione unica nel suo genere. Stiamo parlando della cinese Chang’e 4 che per la prima volta in assoluto è diretta verso la faccia sempre nascosta della Luna. E che partirà il 7 dicembre 2018 alle nostre 19:30 – orario che in Cina corrisponde alle 2:30 di mattina dell’8 dicembre. La missione è ai blocchi di partenza e prenderà il volo dal centro spaziale di Xichang, chiamato anche Base 27, in provincia di ...

NASA - spazio ai privati per tornare sulla Luna il prima possibile ed essere pronti per il Lunar Gateway : Il prossimo atterraggio sulla Luna dell’America sarà realizzato da compagnie private e non dalla NASA. Jim Bridenstine, amministratore della NASA, ha annunciato che 9 compagnie americane gareggeranno per portare esperimenti sulla superficie Lunare. L’agenzia spaziale comprerà il servizio ma sarà l’industria privata a definire i dettagli per arrivare sulla Luna, ha detto Bridenstine. L’obiettivo è quello di portare piccoli esperimenti scientifici ...

Prima missione privata nello Spazio profondo : l’obiettivo dell’impresa è Encelado - la Luna ghiacciata di Saturno : Timida bandierina d’inizio per la Prima missione privata nello Spazio profondo. l’obiettivo dell’impresa è Encelado, la luna ghiacciata di Saturno. Il satellite del “Signore degli anelli” sarebbe entrato nel mirino di un accordo stipulato lo scorso 13 settembre tra la Nasa e l’organizzazione non profit Breakthrough Initiatives fondata dal miliardario russo-israeliano Yuri Milner. Lo scopo del programma è la caccia alla vita. Encelado – ...

