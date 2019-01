L' Inter vuole Traoré | ecco quanto costa

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - superata l'Inter per Almendra : il giocatore vuole gli azzurri : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: superata la concorrenza dell'Inter per Almendra, che pare preferire proprio gli azzurri.

Inter - il Psg insiste : vuole Nainggolan al posto di Rabiot (RUMORS) : In casa Inter uno dei giocatori al centro di varie voci nell'ultimo mese è stato sicuramente il centrocampista belga, Radja Nainggolan. Il Ninja ha saltato il big match contro il Napoli a santo Stefano, il 26 dicembre, essendo stato sospeso dalla società dopo essere arrivato in ritardo all'allenamento (e non era la prima volta) il giorno dopo il pareggio contro il Chievo Verona. Una stagione molto travagliata, condizionata anche da alcuni ...

CALCIOMERCATO Inter / Ultime notizie : Candreva ai saluti - il West Ham lo vuole ma spunta il Fenerbahçe : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: in mezzo al campo si punta sul parametro zero Hector Herrera, ma anche sul costoso Nicolò Barella.

C'è posta per te - il primo super-ospite Internazionale : Maria De Filippi vuole spappolare la Rai : Maria De Filippi inaugura la nuova edizione di C’è posta per Te, in onda dal prossimo 12 gennaio, con un super-ospite internazionale: il cantante Ricky Martin. Come nota da Tvblog, sulla pagina Facebook del programma è stata postata una clip che mostra l'arrivo in studio del cantante spagnolo, già o

José Mourinho - per tornare al Real Madrid vuole due Interisti : chi ha chiesto a Perez : Nel futuro di José Mourinho è sempre più probabile l'approdo al Real Madrid, almeno stando alle indiscrezioni che soprattutto dalla stampa spagnola si fanno ogni giorno più insistenti. Resteranno delusi i tifosi dell'Inter, che sul ritorno dello Special One del mitologico Triplete ci hanno sperato f

Mourinho - doppio sgarbo all'Inter : vuole Icardi e Skriniar al Real Madrid : Ripartire dopo l'esperienza fallimentare di Manchester, Josè Mourinho è sempre più vicino al ritorno sulla panchina del Real Madrid . Una crisi di risultati preoccupante per il Real Madrid, ...

L'Inter vuole sfoltire : proposto Candreva ai turchi del Fenerbahce : Se fino a ieri la destinazione più probabile erano gli inglesi del West Ham , il Corriere dello Sport di oggi riporta la notizia di un interessamento dei turchi del Fenerbahce . A dire il vero, però, ...

Dall'Argentina - Angelici : «L'Inter vuole lasciare Almendra in prestito al Boca» : BUENOS AIRES - Il presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici, come riportato da Olè, ha parlato del futuro di uno dei gioiellini del centrocampo Xeneizes, Agustin Almendra: calciatore argentino ...

Real furioso con Modric : lo fa fuori - vuole venderlo all'Inter! : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, il Real Madrid è arrabbiato con Luka Modric . L'idea è di farlo fuori e abbandonarlo a giugno, lasciandolo andare all'Inter che lo aspetta da mesi.

Godin vuole solo l'Inter : ci sarebbe già l'accordo con i nerazzurri : l'Inter ha cominciato a muoversi con largo anticipo sul mercato in vista della prossima stagione. Sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avevano confermato come il club si stesse muovendo già in ottica futura per giugno per anticipare la concorrenza. L'obiettivo sarà quello di far fare il salto di qualità alla rosa e per farlo verranno acquistati solo grandi giocatori con qualche innesto in ...

Barella - l’Inter è alla finestra. Anche De Laurentiis vuole il centrocampista : Barella INTER – Ormai si è capito, Nicolò Barella è la stella di questa nuova sessione di mercato. Il centrocampista del Cagliari sembra ormai essere pronto per il salto di qualità, e le big d’Italia si affacciano alla finestra per assicurarsi le prestazioni del pupillo sardo. Il Napoli, in queste ore, sta provando il colpaccio, […] L'articolo Barella, l’Inter è alla finestra. Anche De Laurentiis vuole il centrocampista ...

Inter - in partenza Miranda e Gabigol : la data del vertice con Marotta - chi li vuole a tutti i costi : Il mercato dell'Inter a gennaio non si scalderà, non essendoci particolari urgenze, ma di certo non mancheranno contatti utili in vista della prossima estate, considerando che tra le uscite quasi certe ci sono sempre Miranda e Gabigol. Leggi anche: Serie A, copiare la Juve è l'unica soluzione: Marot