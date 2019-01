Lei Jun a ruota libera sul futuro di Xiaomi e sulla fotocamera di Redmi Note 7

Lei Jun ci mostra le immagini ufficiali del primo smartphone Redmi : È ancora una volta Lei Jun, CEO e co-fondatore di Xiaomi, a mostrarci le prime immagini reali del primo smartphone a marchio Redmi, che sarà annunciato tra due giorni. L'articolo Lei Jun ci mostra le immagini ufficiali del primo smartphone Redmi proviene da TuttoAndroid.

Lei Jun suggerisce il possibile prezzo del primo flagship targato Redmi : Lei Jun, CEO e co-fondatore di Xiaomi, fornisce una possibile indicazione sul prezzo di vendita del primo smartphone a marchio Redmi, in arrivo il 10 gennaio.

L'interesse di Lei Jun per l'USB-C è sospetto : che il Redmi da 48 MP possa abbandonare la micro USB? : Jun ha lasciato partire una sorta di sondaggio tra i propri seguaci di Weibo in merito alla possibilità che il brand Redmi abbandoni l'ingresso micro USB

Slittino su pista naturale – CdM juniores - ottimi risultati per gli azzurri nella tappa di WinterLeiten : Coppa del mondo juniores a Winterleiten: Mittermaier e Staffler sul podio del singolo femminile, Haselrieder 3° tra gli uomini Due azzurre sul podio nel singolo femminile, uno in quello maschile. Comincia bene la Coppa del mondo juniores di Slittino naturale per l’Italia. A Winterleiten, in Austria, Daniela Mittermair e Nadine Staffler chiudono alle spalle della tedesca Lisa Walch, che riesce a resistere all’assalto delle due ...

Slittino su pista naturale - definita la formazione per l’opening di CdM junior a WinterLeiten : Daniel ed Elias Gruber, Haselrieder, Mittermair e Staffler: ecco la formazione per l’opening di Coppa del mondo junior a Winterleiten L’Italia avrà cinque rappresentanti nell’opening stagionale della Coppa del mondo junior di Slittino naturale che si terrà a Winterleiten, in Austria. Gli atleti convocati dal direttore tecnico Armin Zöggeler sono tre uomini e due donne: si tratta di Daniel Gruber, Elias Gruber, Florian ...

La May a Londra a mani vuote E Junker : "Da Lei solo fumo" : Londra Nebulose e imprecise. Jean-Claude Junker aveva definito così, giovedì sera, le richieste che Theresa May aveva avanzato ai leader europei durante il primo giorno del Consiglio Europeo. Ci ...