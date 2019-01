E Salvini salva i pompieri di Amatrice | resta il presidio

Carige - Salvini : "Obiettivo salva sotto lo Stato" | Tria : "Nazionalizzazione solo temporanea" : "L'obiettivo e' salvarla sotto loStato. Se ci saranno utili ci guadagnerà lo Stato" ha detto il vicepremier da Varsavia. Secondo il Commissario Modiano "La ricapitalizzazione preventiva "non è sul tavolo, non è necessaria". Brunetta a Tgcom24: non serve lo Stato.

Renzi e Boschi infuriati attaccano Di Maio e Salvini : “Vergogna - avete salvato una banca” : Matteo Salvini insieme con Elena Boschi tuonano infuriati contro il Governo di Salvini e Di Maio «Sono bastati dieci minuti di una riunione notturna del Consiglio dei Ministri per smentire cinque anni di insulti e menzogne contro di noi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio devono solo vergognarsi»: l’ex premier Matteo Renzi infuriato su Twitter dopo che il governo ha varato il decreto per salvare la banca Carige. Il Tesoro garantirà le nuove ...

Carige - i gialloverdi salvano una banca. Salvini : "Difendiamo i risparmiatori" : Il governo prepara un piano per "salvare" Carige, la banca di Genova commissariata - per la prima volta in Italia - dalla Bce.Un modo per "difendere i risparmiatori", sottolinea il vicepremier Matteo Salvini che prende le distanze dal decreto Salvabanche del Partito democratico che allo stesso modo aveva permesso il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena."Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo ...

