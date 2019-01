Conferma Tar | legittimo sciogliere per mafia il Comune di Casavatore

Sodexo : ricavi trimestrali in rialzo - Confermati i target annuali : Sodexo ha annunciato questa mattina i risultati del primo trimestre fiscale, concluso a fine novembre, che vedono i ricavi salire a 5,67 miliardi di euro contro i 5,31 miliardi di un anno fa, +2,6% ...

Torres - Tar Conferma inibizione di 5 anni per ex presidente : E’ arrivata la conferma dell’inibizione di 5 anni disposta dalla Corte federale d’appello della Figc nei confronti dell’ex presidente della Torres, Domenico Capitani, è questa la decisione del Tar del Lazio, è stato respinto un ricorso proposto dal dirigente sportivo. I motivi di ricorso – ne dà conto il Tar in sentenza – “si appuntano sulla decisione della Corte federale d’appello” la ...

Sci alpino - invariata la start list femminile di slalom : Mikaela Shiffrin si Conferma al comando : La start list dello slalom femminile non cambia: Irene Curtoni e Costazza si confermano 13ª e 14ª, Della Mea sale al 41° posto Resta quasi del tutto invariata la start list di slalom femminile dopo la gara di Zagabria. Le sette atlete del primo gruppo di merito sono ancora Mikaela Shiffrin, Petra Blhova, Frida Hansdotter, Wendy Holdener, Bernadette Schild, Anna Swenn Larsson e Katharina Liensberger, Irene Curtoni e Chiara Costazza ...

Sci di fondo - Tour de Ski Val di Fiemme 2019 : Francesco De Fabiani - una mass start per Confermarsi in vista del Cermis : Francesco De Fabiani, dopo il ritiro di Sindre Bjoernestad Skar, nella classifica generale del Tour de Ski si ritrova in una posizione che forse anche lui non avrebbe osato sperare di occupare a questo punto: la quinta. L’azzurro, nono nell’edizione del 2016, deve però sfruttare al meglio la 15 km mass start a tecnica classica di oggi in Val di Fiemme, forse il suo ultimo vero terreno di caccia per guadagnare terreno su un gigantesco ...

Carlo Freccero Conferma Il Collegio 4? “La mia idea è di ambientarlo all’epoca del Fascismo” : Il Collegio 4 ci sarà? Così sembra o almeno si spera. Un neo direttore delirante o progetti seri e rivoluzionari in arrivo? Non si è capito molto durante la conferenza stampa di Carlo Freccero in cui si è cercato di alzare il velo sulla nuova Rai2 ma senza rinunciare ad alcuni punti cardini come Il Collegio. Il reality andrà in onda tra febbraio e marzo con la terza stagione che porterà il pubblico nel 1968 ma il neo direttore di Rai2 è già ...

Servizi pubblici a Ragusa : riConfermate tariffe per il 2019 : Per il 2019 riconfermate a Ragusa le tariffe per usufruire dei Servizi pubblici a domanda individuale. Utilizzo impianti sportivi comunali.

Malan (Forza Italia) : 'Espulsioni Confermano natura totalitaria del Movimento 5 Stelle' : Nella giornata di ieri è giunta puntualmente la doccia fredda per alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle. Infatti costoro, rispettivamente due esponenti del Parlamento Italiano e due europarlamentari, hanno incassato il ben servito da parte dei vertici del progetto politico ideato da Beppe Grillo, per aver violato più volte alcuni dei principi fondamentali contenuti all'interno dello Statuto del M5S. Su questa faccenda si è voluto esprimere ...

Tifoso morto - Confermati i 3 arresti. Il Gip : «Fu azione stile militare. C'è pericolo di rappresaglie» : Rimangono in carcere i tre tifosi interisti arrestati per rissa aggravata e altri reati per gli scontri del 26 dicembre prima dell'incontro Inter-Napoli. Lo ha deciso il gip di Milano Guido...

Tifoso morto - Confermati i 3 arresti. Il Gip : «Fu azione stile militare. C'è pericolo di rappresaglie» : Rimangono in carcere i tre tifosi interisti arrestati per rissa aggravata e altri reati per gli scontri del 26 dicembre prima dell'incontro Inter-Napoli. Lo ha deciso il gip di Milano Guido...

Tifoso morto - Confermato l'arresto dei 3 nerazzurri. Il Gip : «Un'azione stile militare» : Rimangono in carcere i tre tifosi interisti arrestati per rissa aggravata e altri reati per gli scontri del 26 dicembre prima dell'incontro Inter-Napoli. Lo ha deciso il gip di Milano Guido...

Giuseppe Conte Conferma - verso il rimpasto di governo : ecco che teste stanno per saltare : Nella conferenza stampa-fiume di fine anno, incalzato dalla domanda di un cronista, Giuseppe Conte non smentisce il fatto che l'ipotesi di un rimpasto sia all'orizzonte: "Questo è un discorso che un po' esula dalla sensibilità e dalla visione del presidente del Consiglio - premette il premier -. L’e

Giappone : BoJ Conferma politica monetaria espansiva - fermi i tassi : ... la Banca del Giappone ha deciso di mantenere invariata la propria politica monetaria in uno scenario di crescita moderata dell'economia nipponica e di incertezze sull'andamento dell'economia globale.

Raggi : Tar Conferma nostra ordinanza ‘No Slot’ - respinti ricorsi : Roma – “#RomaNoSlot Un’altra vittoria contro l’azzardopatia. Il Tar del Lazio ci ha dato ragione, confermando la validita’ della nostra ordinanza ‘no-slot’ e respingendo i ricorsi delle concessionarie. Resteranno quindi in vigore le fasce orarie che limitano il funzionamento delle slot e delle altre apparecchiature da gioco negli esercizi commerciali o nelle sale dedicate”. “È una vittoria ...

Pensioni : da gennaio aumenti Confermati - ma per i 780 euro tutto potrebbe slittare al 2020 : Una delle misure più attese della manovra finanziaria era senza dubbio la pensione di cittadinanza, l’intervento sulle Pensioni minime che soprattutto il vice premier Di Maio aveva intenzione di varare. Le direttive della UE, con le osservazioni mosse alla legge di Bilancio da parte della Commissione europea hanno imposto il taglio delle dotazioni della manovra, cioè una riduzione dei fondi per le misure in cantiere. Per evitare l’avvio di ...