Trentino | danni da maltempo | online i moduli per la presentazione delle domande di

Trentino : 143 mln per i danni da maltempo : Presentato dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, un disegno di legge che prevede una variazione al bilancio di previsione della Provincia per gli esercizi finanziari 2019-2021. Il provvedimento mette in campo, da un lato, 143 milioni per fronteggiare i danni causati dal maltempo, dall’altro 70 milioni a copertura dell’impatto della manovra nazionale sulle finanze provinciali a partire da quest’anno e fino ...

Maltempo - Alpi distrutte : “danni inestimabili” in Trentino Alto Adige - e adesso scatta l’allarme frane e valanghe : Danni ambientali ingenti e seri pericoli per il prossimo futuro: la situazione in Trentino Alto Adige è critica e il Maltempo sembra ancora non voler dare tregua a montagne disboscate e valli rase al suolo. Come ha spiegato ai micerofoni di MeteoWeb Linda Martinello, guida ambientale escursionistica che opera proprio in alcune delle zone più colpite, “i danni maggiori sono legati a quanto causato dal vento: intere foreste di abete rosso ...

Enrico Fariselli è partito dalla zona di Ravenna alle 5 di domenica mattina. Alle 8 e 30 è arrivato sopra ad Alleghe, in Veneto, dove ha casa l'amico che accompagnava. Davanti si è trovato un paesaggio che non riconosceva più pur avendoci ...

Maltempo Trentino : la richiesta di emergenza stima i danni per 300 milioni : Ammonta complessivamente a 250/300 milioni la prima stima dei danni subiti dal Trentino a causa della recente, eccezionale ondata di Maltempo: circa 100 milioni il danno patito da foreste e agricoltura, 25 dalle strade, 5 dagli impianti sciistici, e piu’ di un centinaio da soggetti pubblici e privati (famiglie e imprese) a causa della pioggia, del fango e degli scoperchiamenti. La stima delle sofferenze patite dal territorio, peraltro non ...

