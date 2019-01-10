Traffico Roma del 10-01-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 10-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma giovedì 10 GENNAIO 2019 ORE 13:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. per l’intenso Traffico rallentamenti e code in via della pineta sacchetti tra via vittorio montiglio e via francesco cruciti nei due sensi incolonnamenti per Traffico anche in via nomentana verso il centro tra corso sempione e via val trompia , a complicare la situazione la chiusura della ...
Traffico Roma del 10-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… ANCORA CHIUSA LA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI DECIMA / CASTEL PORZIANO VERSO LA CAPITALE PER UN INCIDENTE. CI SONO CON CODE A PARTIRE DA POMEZIA NORD VERSO Roma E CODE SI SONO FORMATE ANCHE SU VIA DI PRATICA PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA PONTINA SUL RACCORDO ANULARE BUONA IN GENERALE LA ...
Traffico Roma del 10-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… ANCORA CHIUSA LA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI DECIMA / CASTEL PORZIANO VERSO LA CAPITALE PER UN INCIDENTE. CI SONO CON CODE A PARTIRE DA POMEZIA NORD VERSO Roma E CODE SI SONO FORMATE ANCHE SU VIA DI PRATICA PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA PONTINA SUL RACCORDO ANULARE BUONA IN GENERALE LA ...
Traffico Roma del 10-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 09:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CHIUSA LA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DECIMA CASTEL PORZIANO VERSO LA CAPITALE CON CODE A PARTIRE DA POMEZIA NORD VERSO Roma. CODE DI CONSEGUENZA SU VIA DI PRATICA PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA PONTINA A NORD DELLA CAPITALE DISAGI SULLA SALARIA IN ENTRATA IN CITTÀ PER UN RESTRINGIMENTO ...
Traffico Roma del 10-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 09:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CHIUSA LA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DECIMA CASTEL PORZIANO VERSO LA CAPITALE CON CODE A PARTIRE DA POMEZIA NORD VERSO Roma. CODE DI CONSEGUENZA SU VIA DI PRATICA PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA PONTINA A NORD DELLA CAPITALE DISAGI SULLA SALARIA IN ENTRATA IN CITTÀ PER UN RESTRINGIMENTO ...
Traffico Roma del 10-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 09:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CHIUSA LA LA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DECIMA CASTEL PORZIANO VERSO LA CAPITALE CON CODE A PARTIRE DA MONTE D’ORO VERSO Roma. CODE DI CONSEGUENZA SU VIA DI PRATICA PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA PONTINA Traffico INTENSO ED IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CAPITALE COME DI SOLITO IN ...
Traffico Roma del 10-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 08:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO ED IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CAPITALE COME DI SOLITO IN QUESTE ORE MAGGIORI DISAGI SULLA SALARIA IN ENTRATA IN CITTÀ PER UN RSTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI ALTRI PROBLEI A SUD DELLA CITTÀ SULLA ...
Traffico Roma del 10-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 08:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO ED IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CAPITALE COME DI SOLITO IN QUESTE ORE MAGGIORI DISAGI SULLA SALARIA IN ENTRATA IN CITTÀ PER UN RSTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI ALTRI PROBLEI A SUD DELLA CITTÀ SULLA ...
Traffico Roma del 10-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 07:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO ED IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CAPITALE COME DI SOLITO IN QUESTE ORE PROBLEMI IN PARTICOLARE A SUD DELLA CITTÀ, SULLA PONTINA, DOVE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL PORZIANO VERSO Roma. RALLENTAMENTI DI CONSEGUENZA SU VIA DI PRATICA PER DIFFICOLTÀ ...
Traffico Roma del 10-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 07:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO ED IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI E SULLA FLAMINIA DA LABARO VERSO IL CENTRO ANCHE A SUD DELLA CITTÀ CODE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA Roma SUD E LAURENTINA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ALL’APPIO LATINO PER UN INCIDENTE SU PIAZZA CAMILLO RE ALL’ALTEZZA DI VIA ALFREDO BACCARINI ALL’ARDEATINO PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA BENEDETTO BOMPIANI IN DIREZIONE DI VIA C. ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER Traffico E PER INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA. DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ALL’APPIO LATINO PER UN INCIDENTE SU PIAZZA CAMILLO RE ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MercolEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24 E LUNGO VIALE CASTRENSE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MercolEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24 E LUNGO VIALE CASTRENSE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA, PROSEGUEDO SI RALLENTA PER Traffico FINO A VIA APPIA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA Roma FIUMICINO AL BIVIO PER NAPOLI. Traffico INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO ...
Traffico Roma del 10-01-2019 ore 14 | 30
VIABILITÀ Roma giovedì 10 GENNAIO 2019 ORE 13:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 10-01-2019 ore 14:30 (Di giovedì 10 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma giovedì 10 GENNAIO 2019 ORE 13:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. per l’intenso Traffico rallentamenti e code in via della pineta sacchetti tra via vittorio montiglio e via francesco cruciti nei due sensi incolonnamenti per Traffico anche in via nomentana verso il centro tra corso sempione e via val trompia , a complicare la situazione la chiusura della complanare da via val chisone a via val d’aosta verso porta pia nel pomeriggio alle 17.30 partirà un corteo da piazza mirti diretto a via delle robinie, passando per via dei narcisi; l’arrivo è previsto per le 18.30. possibili disagi al passaggio dei manifestanti PER LAVORI DI MANUTENZIONE ANCHE QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 SARÀ CHIUSO AL Traffico IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO, NEL FRATTEMPO SI ...
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romadailynews : Traffico Roma del 10-01-2019 ore 14:30: VIABILITÀ ROMA giovedì 10 GENNAIO 2019 ORE 13:20 gp… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 10-01-2019 ore 14:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - SerenettaMonti : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: Viale dell'Aeronautica intersezione piazzale Giulio Douhet, traffico rallentato causa #incidente. -
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