Sci | Cdm usò ossigeno tra le due manche | tolta vittoria gigante Beaver Creek a Luitz

Sci : Cdm donne - a Flachau vince Vlhova : ANSA, - Flachau , AUSTRIA, , 8 GEN - Brutta sorpresa per la statunitense Mikaela Shiffrin, arrivata seconda in 1.53.00 nello slalom speciale notturno di Flachau. Ha vinto, come nel parallelo di Oslo, ...

Salto con gli Sci - cinque gli azzurri presente a Predazzo per gli allenamenti in vista della tappa di CdM : Con Insam ci sono anche Colloredo, i fratelli Bresadola e Federico Cecon agli allenamenti per la tappa di Cdm a Predazzo Il contingente italiano per la tappa di Coppa del mondo di Salto in programma questo weekend a Predazzo, in Val di Fiemme, sarà più ricco rispetto ai precedenti appuntamenti. Agli allenamenti in corso sull’HS135 stanno partecipando in cinque: oltre ad Alex Insam, rappresentante fisso della squadra azzurra in ...

Sci : Cdm - Speciale Zagabria - super Austria : ANSA, - Zagabria, 6 GEN - Dominio Austriaco nella prima manche dello slalom Speciale di Coppa del mondo di sci a Zagabria. E' al comando Marco Schwarz in 51.80, seguito dai connazionali Marcel Hirscher in 52.17 e Manuel Feller in 52.22. Gli italiani sono in ritardo: dopo la prova dei primi trenta ...

Slalom Zagabria streaming video Rai : nessuna sorpresa - vince Mikaela Shiffrin! - CdM Sci - : Diretta Slalom Zagabria streaming video e tv: orario e risultato live, le favorite e le azzurre per la gara di Coppa del Mondo di sci femminile , 5 gennaio, .

Slalom Zagabria streaming video Rai : Shiffrin scatenata - vittoria già in tasca? - CdM Sci - : Diretta Slalom Zagabria streaming video e tv: orario e risultato live, le favorite e le azzurre per la gara di Coppa del Mondo di sci femminile , 5 gennaio, .

Cdm Sci : dopo la discesa libera - Paris vince anche il Supergigante - : Straordinario risultato per l'azzurro che bissa il successo di ieri, 28 dicembre. A Bormio, l'altoatesino ha preceduto di un solo centesimo l'austriaco Matthias Mayer. Subito fuori invece Christof ...

Sci : Cdm - a Semmering guida la Shiffrin : ANSA, - Semmering , AUSTRIA, , 29 DIC - La statunitense Mikaela Shiffrin , 49"64, è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo a Semmering , Austria, , ultima gara del 2018. Seguono la slovacca Petra Vlhova , 50"12, e la svedese Frida Hansdotter , 50"17, . Per l'Italia, in una specialità nella quale ormai da diverso ...

Sci : Cdm donne 19-20 gennaio a Cortina : Un evento che rappresenta una tappa fondamentale verso i Campionati del Mondo di sci alpino 2021 che si terranno nel capoluogo ampezzano, simbolo delle Dolomiti. Saranno così le donne jet dello sci ...