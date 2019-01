Piazza Affari | rally per OVS

Piazza Affari : andamento rialzista per Juventus : Rialzo marcato per la società operante nel settore del calcio professionistico , che tratta in utile dell'1,97% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a ...

Piazza Affari : exploit di Falck Renewables : Protagonista la società attiva nella green economy , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,62%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Avvio negativo per Piazza Affari - Ftse Mib -0 - 3% : Roma, 10 gen., askanews, - Avvio negativo per Piazza Affari. L'Ftse Mib fa registrare un calo dello 0,3%, a 19.121 punti.

Borse - scattano i realizzi. A Piazza Affari giù Azimut e Amplifon : Andamento Piazza Affari FTSE Mib A preoccupare il mercato c'è il rallentamento dell'economia cinese, con l'inflazione in rallentamento e i prezzi alla produzione che hanno segnato l'aumento più ...

Piazza Affari al top in Europa : previsioni e titoli da preferire : Non dimentichiamo che sullo sfondo rimangono sempre presenti sia i timori politici in alcuni Paesi, sia quelli riguardanti il rallentamento dell'economia globale che potrebbe impattare sulle prossime ...

L'ottimismo sulle trattative Usa-Cina spinge le Borse - Piazza Affari la migliore : I tre giorni di trattative tra Stati uniti e Cina si sono chiusi con l'impegno della Repubblica Popolare di acquistare notevoli quantità di prodotti Usa. Spread in calo a 262 punti...

A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa : Segno più per le borse europee che mostrano buoni guadagni, partendo da Parigi che avanza dell'1,15% , seguita da Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,83% e Londra che si mette a fanalino di ...

Vola a Piazza Affari De' Longhi : Rialzo per la big degli elettrodomestici , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,36%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Geox : Prepotente rialzo per l' azienda delle scarpe che respirano , che mostra una salita bruciante del 3,59% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello ...

Piazza Affari : accelera Prima Industrie : Brillante rialzo per il produttore di sistemi laser per applicazioni industriali e di macchine per la lavorazione della lamiera , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,19%. L'analisi ...

Piazza Affari : mette il turbo Acea : Brillante rialzo per la multiutility capitolina , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,12%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello ...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Falck Renewables : Protagonista la società attiva nella green economy , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,22%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Piazza Affari : su di giri Ferragamo : Prepotente rialzo per la maison del lusso , che mostra una salita bruciante del 2,09% sui valori precedenti. L'andamento di Salvatore Ferragamo nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una ...

Borse - prevale l'ottimismo. A Piazza Affari acquisti su Amplifon e Fca : ... che giovedì scorso ha rassicurato i mercati sottolineando che la politica monetaria della Fed terrà in conto l'andamento dell'economia e portando una reazione positiva su tutto l'azionario. Mentre ...