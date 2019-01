Fantacalcio 2019 | le quotazioni e i consigli per l’asta di riparazione Certezze

Fantacalcio 2019 - i consigli per l’asta di riparazione. Top&flop del girone d’andata : chi tenere e chi scambiare : La Serie A sta osservando la breve sosta invernale, piccolo periodo di stop per il massimo campionato italiano di calcio in attesa della ripresa prevista per il weekend del 19-20 gennaio. Si è concluso il girone d’andata e si è così arrivati al giro di boa con la Juventus in testa alla classifica, i bianconeri hanno nove punti di vantaggio sul Napoli mentre al terzo posto troviamo l’Inter che precede la Lazio e il Milan. Questo ...

Fantacalcio 2019 - i consigli per l’asta di riparazione. Top&flop del girone d’andata : chi tenere e chi scambiare : La Serie A sta osservando la breve sosta invernale, piccolo periodo di stop per il massimo campionato italiano di calcio in attesa della ripresa prevista per il weekend del 19-20 gennaio. Si è concluso il girone d’andata e si è così arrivati al giro di boa con la Juventus in testa alla classifica, i bianconeri hanno nove punti di vantaggio sul Napoli mentre al terzo posto troviamo l’Inter che precede la Lazio e il Milan. Questo ...

Consigli Fantacalcio 19 giornata Serie A 2018/2019 : Fine anno senza botti : I nostri Consigli per la 19^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Ultime scaramucce prima dell’apertura del mercato invernale, flagello per le vostre rose. Il diciannovesimo turno si presenta poco entusiasmante per i fantaallenatori. Attacchi in crisi, allenatori in bilico, muscoli appesantiti dal turno infrasettimanale, diverse sfide naturalmente destinate allo zero a zero. Si ...

Consigli Fantacalcio 18^ giornata Serie A 2018/2019 : Higuain - Dzeko rivincita di natale : I nostri Consigli per la 18^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Grandi assenti di questo crepuscolare 2018. Pochissimi bonus, media voto ampiamente sotto la sufficienza, causa di sconforto e rimpianto per molti di voi. Dzeko nei pochi minuti giocati a Torino ha però creato più pericoli che Schick nell’ultimo mese, aspettiamoci una grande prestazione contro il Sassuolo. Higuain combatte ...

Consigli Fantacalcio 17^ giornata Serie A 2018/2019 : Pioggia di bonus : I nostri Consigli per la 17^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Una diciassettesima giornata da vivere tutta d’un fiato. Si inizia sabato all’ora di pranzo con un promettente Lazio-Cagliari e si chiude, udite udite, sabato stesso con il big match di giornata Juventus-Roma. Nel mezzo tante gare affascinanti, specialmente in termini fantacalcistici. Napoli-Spal, Genoa-Atalanta e ...

Consigli Fantacalcio 16^ giornata Serie A 2018/2019 : Euromazzate : I nostri Consigli per la 16^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Dalla Champions tre sconfitte ed un pareggio, più imbarazzante di un sette a zero, insomma morale sotto i tacchetti per le quattro big del campionato. I misteri del sorteggio permettono alla Roma di presentarsi da Cenerentola agli ottavi di Champions, mentre Napoli e Inter approdano in Europa League con l’obbligo morale di ...

Consigli Fantacalcio 14^ giornata Serie A 2018/2019 : Il miglior Insigne per battere la Dea : I nostri Consigli per la 14^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Secondo un vecchio adagio l’uomo saggio impara dai propri errori mentre quello molto saggio impara dagli errori degli altri. Allora ci aspettiamo che Ancelotti, il saggio per antonomasia del calcio italiano, tragga insegnamento dalla recente debacle di Spalletti in terra orobica e non si lasci sorprendere dalla fisicità ...

Consigli Fantacalcio 13^ giornata Serie A 2018/2019 : Nicola e Di Carlo le facce nuove : I nostri Consigli per la 13^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Un punto in tre partite e la spiacevole sensazione di aver sprecato preziose settimane di lavoro, questa l’eredità lasciata da Ventura al Chievo. In tanta miseria uno spogliatoio sano riuscirà a compattarsi; non aspettatevi salvezze miracolose ma piuttosto un dignitoso cammino da mina vagante, attenti a scommettere contro ...

Consigli Fantacalcio 12^ giornata Serie A 2018/2019 : Scorie Champions : I nostri Consigli per la 12^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Breve cronaca di un mercoledì agrodolce: una volèe di classe aliena, addominali, punizione dal limite, beffa finale, un Mourinho larvatamente polemico. Per quanto forti i bianconeri possono essere battuti; certo la sconfitta contro il Manchester è stata così rocambolesca che difficilmente Gattuso ne avrà tratto spunti tattici per ...

Voti Fantacalcio 2018-2019 : pagelle - bonus e malus dell’undicesima giornata di Serie A. Le statistiche complete : L’undicesima giornata della Serie A di calcio è andata in archivio senza portare cambiamenti significativi nella parte alta della classifica, visto che le prime cinque hanno tutte vinto. Ciò che ha contraddistinto questo turno di campionato sono stati invece i moltissimi gol seganti, con i 5 di Inter e Napoli, i 4 di Lazio e Torino e i 3 della capolista Juventus. Risultati che hanno fatto gioire o soffrire particolarmente i fantallenatori, ...

Consigli Fantacalcio 11^ giornata Serie A 2018/2019 : Turno favorevole per le big : I nostri Consigli per la 11^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo Turno, partita per partita. Juventus, Napoli, Inter e Lazio affronteranno al riparo delle mura amiche avversari sulla carta più che abbordabili e molti fantallenatori già pregustano una scorpacciata di bonus. Rovescio della medaglia in gare del genere l’ampio Turnover a cui le squadre impegnate nelle coppe fanno generalmente ricorso. Non affidatevi ...

Voti ufficiali Fantacalcio Gazzetta e Corriere 10.a Giornata 2018-2019 : Voti ufficiali Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport della 10.a Giornata 2018-2019 [Goal, Ammonizioni, Espulsioni ed Assist] Voti ufficiali in anteprima per il Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport per la 10.a Giornata della Seria A 2018-2019 La 10.a Giornata del Campionato di […]

Voti ufficiali Fantacalcio Gazzetta e Corriere 10.a Giornata 2018-2019 : Voti ufficiali Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport della 10.a Giornata 2018-2019 [Goal, Ammonizioni, Espulsioni ed Assist] Voti ufficiali in anteprima per il Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport per la 10.a Giornata della Seria A 2018-2019 La 10.a Giornata del Campionato di […]