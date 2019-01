Belen Rodriguez | fuoriprogramma piccante Serata folle con Castrogiovanni | tradita dal

Belen Rodriguez scatenata - incidente hot nell'uscita con Martin Castrogiovanni : Una serata scatenata per la bella Belen Rodriguez. Mentre come riportato da Leggo.it si rincorrono i romours che la vogliono molto vicina al calciatore Ezequiel Lavezzi lei si diverte assieme al...

Stefano De Martino sorprende su Belen Rodriguez e Fabrizio Corona : Belen e Fabrizio Corona: le parole inaspettate di Stefano De Martino Stefano De Martino è tornato a parlare di Belen Rodriguez, durante un’intervista rilasciata a Fanpage, basata sulle parole più ricercate su Google sul personaggio in questione. Molti utenti hanno ricercato ultimamente la frase: “Stefano è tornato con Belen“: è veramente così? Il ballerino di Amici ha così negato: “No, non siamo tornati insieme ma ...

Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei Famosi? Incidente per il fratello di Belen : Jeremias Rodriguez ha già lasciato il cast dell’Isola dei Famosi? La notizia inaspettata Jeremias Rodriguez non farà più parte del cast dell’Isola dei Famosi? La nuova edizione del noto reality presto tornerà su Canale 5, con nuovi naufraghi pronti a mettersi in gioco. Vi avevamo anticipato che il fratello di Belen avrebbe partecipato insieme ad […] L'articolo Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei Famosi? Incidente per il ...

Belen Rodriguez non sta insieme a Lavezzi : svelato perché : Belen Rodriguez e Ezequiel Lavezzi stanno insieme? Il retroscena Ieri è circolata on line un’indiscrezione sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez, che ha immediatamente acceso gli animi dei suoi fan. Di cosa si tratta? La popolare showgirl argentina è stata sorpresa in vacanza in Uruguay insieme al calciatore della squadra cinese Hebei China Fortune Ezequiel Lavezzi. Un’immagine, che ha fatto subito pensare all’ipotesi ...

Belen Rodriguez : fisico mozzafiato in spiaggia e voci di un nuovo amore con Lavezzi : Mentre in Italia combattiamo con il freddo e le intemperie, Belen Rodriguez si sta godendo il caldo sole della sua terra d'origine: a documentare le infinite vacanze della showgirl tra l'Argentina e l'Uruguay, sono stati alcuni siti di gossip che hanno pubblicato le prime foto della 34enne in spiaggia. Tra una tintarella e l'altra, però, si vocifera che la conduttrice stia trascorrendo molto tempo con un noto calciatore: Ezequiel Lavezzi, ...

Rivoluzione Rai - Belen Rodriguez potrebbe arrivare al posto di Fabio Fazio : La Rivoluzione dei palinsesti Rai sembra davvero imminente. Dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni rilasciate da Carlo Freccero in merito al secondo canale della rete ammiraglia, anche su Rai Uno potrebbero avvenire dei cambiamenti davvero importanti. Nei corridoi di viale Mazzini si mormora già che Fabio Fazio potrebbe essere sostituito da Belen Rodriguez. Via Fabio Fazio, Elisa Isoardi al posto della Fialdini Fabio Fazio, accanto a Luciana ...

Belen Rodriguez - Chi rivela : «Ha incontrato un ?vecchio amico? ed è nato l'amore» : Il gossip impazza dopo l'indiscrezione sul nuovo flirt di Belen Rodriguez. Il nuovo numero del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 9 gennaio, svela che la bella showgirl non...

Belen Rodriguez e Lavezzi stanno insieme?/ Foto : la prova schiacciante arriva da... : Belen Rodriguez e Lavezzi in vacanza insieme in Argentina? Dopo lo scoop di Chi arriva la prova schiacciante sui social, ecco le novità

Belen Rodriguez in vacanza con gli amici : la vita da single e l'incontro con Lavezzi : Belen Rodriguez ha cominciato il 2019 al caldo, lasciando a casa il freddo e la nebbia di Milano. La showgirl, infatti, ha deciso di trasferirsi per circa due settimane in Sudamerica, dividendosi tra l'amata Argentina e l'Uruguay. Nella sua nuova vita da single, dopo la rottura estiva con Andrea Iannone, Belen non è partita con i propri familiari o con i soliti amici del capoluogo lombardo. Al suo fianco, questa volta, ci sono amici di lunga ...

Belen Rodriguez - la nuova fiamma è il bomber ex Serie A Lavezzi? LE FOTO : Secondo il settimanale 'Chi' ci sarebbe del tenero tra la showgirl argentina e il connazionale, ex giocatore del Napoli, dal 2016 all'Hebei China Fortune. Amici da tempo, entrambi single e in vacanza ...

Mentre Belen Rodriguez è in vacanza il gossip impazza : “Flirt in corso con un noto calciatore”. Leggi per saperne di più : Ora che la storia con Andrea Iannone è ormai relegata agli archivi del gossip e il ritorno di fiamma con Stefano De Martino auspicato dai nostalgici pare definitivamente escluso, per Belen Rodriguez è tempo di... L'articolo Mentre Belen Rodriguez è in vacanza il gossip impazza: “Flirt in corso con un noto calciatore”. Leggi per saperne di più proviene da gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen Rodriguez e il futuro incerto a Mediaset : parla Maurizio Costanzo : Sfumato il sogno di vederla al timone della sedicesima edizione dell'imminente 'Grande Fratello Nip' (programma televisivo affidato a Barbara D'Urso), Belen Rodriguez potrebbe avere un futuro televisivo incerto nel corso del nuovo anno. Stando a quanto è stato riportato dai beninformati, Belen Rodriguez potrebbe aver rifiutato le offerte di coprire i ruoli di opinionista a L'Isola Dei Famosi 2019 e di giurata per 'La pupa e il secchione'. Ad ...

Belen Rodriguez E LAVEZZI - FLIRT IN CORSO?/ Foto - la showgirl supersexy sui social : il calciatore pensa a... : BELEN RODRIGUEZ e LAVEZZI inspearabili in Argentina: il settimanale Chi lancia lo scoop, FLIRT in corso tra i due argentini?

Belen Rodriguez avrebbe voltato pagina con l'ex bomber del Napoli Ezequiel Lavezzi : Dopo aver trascorso le vacanze di Natale a Milano, circondata dall'affetto dei suoi familiari, Belen Rodriguez ha raggiunto l’Argentina, la sua terra d'origine, dove ha trascorso i primi giorni dell'anno. Proprio qui, tra il sole ed il caldo, potrebbe aver trovato il nuovo amore. Secondo la rivista di gossip Chi la show girl avrebbe voltato pagina con l'ex bomber del Napoli Ezequiel Ivan Lavezzi detto 'il Pocho'. Il settimanale diretto da ...