Violenza stadi | Giorgetti | “tolleranza zero”

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) "Sono rispettoso della'autonomia dello sport: sono d'accordo che nel mondo del calcio si introducano delle misure contro la, che però non possono essere solo repressive". Sono le importanti dichiarazioni del sottosegretario alla Presidenza, con delega allo sport, Giancarlo, in conferenza stampa dopo gli ultimi episodi che hanno coinvolto il mondo del calcio: "Paradossalmente – aggiunge – bisogna avere molta attenzione all'uso mediatico nel raccontare la: per i violenti essere indicati tali è motivo di vanto, non di biasimo. Sui violenti tolleranza zero: usare lo sport per cooptare giovani è quello che dobbiamo recidere".