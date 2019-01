Tennis | Auckland | Fognini ai quarti

Tennis - Auckland : Fognini - vittoria d'orgoglio : Sconfitti invece Marco Cecchinato , fresco di best ranking al numero 18, che cede 6-3 6-3 contro lo statunitense Tennys Sandgren , n.63 del mondo, e Matteo Berrettini che ottiene più punti dell'...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Marco Cecchinato eliminato in due set dallo statunitense Tennys Sandgren : Esordio amaro per Marco Cecchinato nel torneo ATP 250 di Auckland: l’azzurro, ammesso direttamente al secondo turno in virtù della testa di serie numero 3, è stato sconfitto sul cemento outdoor neozelandese dallo statunitense Tennys Sandgren, che si è imposto con un doppio 6-3 in meno di un’ora di gioco. Primo set dominato dai servizi: i primi punti in risposta arrivano per Cecchinato nel terzo game, ma l’azzurro da 0-30 si fa ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Fabio Fognini soffre ma la spunta contro Peter Gojowczyk. L’azzurro accede ai quarti di finale : Esordio con il brivido e forse anche di più per Fabio Fognini. L’azzurro soffre tantissimo contro il tedesco Peter Gojowczyk (n.60 del mondo) nel match di secondo turno valido per l’ATP di Auckland (Nuova Zelanda). 2 ore e 6 minuti di partita al termine delle quali il ligure è riuscito ad imporsi con il punteggio di 6-2 3-6 7-6 (5) ottenendo l’accesso ai quarti di finale dove se la vedrà con il vincente della sfida tra il ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Matteo Berrettini si ferma al secondo turno. Amaro ko contro Leonardo Mayer : Auckland poco fortunata per il nostro Matteo Berrettini. Sul cemento neozelandese il n.52 del mondo è stato eliminato in tre set dall’argentino Leonardo Mayer (n.54 del ranking) con il punteggio di 5-7 7-6 (5) 6-3 in 2 ore e 26 minuti di partita. Una sconfitta amara per il romano, avanti di un set e con tre match point non sfruttati nel secondo parziale per chiudere la partita. Un confronto che comunque potrà servire al nostro portacolori ...

Tennis : Berrettini avanza ad Auckland : ANSA, - ROMA, 7 GEN - Esordio positivo per Matteo Berrettini nel torneo Atp 250 di Auckland, in Nuova Zelanda, uno dei due appuntamenti in vista degli Open d'Australia. Il 22enne romano, numero 52 del ...

Tennis : esordio vincente per Giorgi a Sydney e Berrettini ad Auckland : Sydney, AUSTRALIA, - esordio stagionale convincente per Camila Giorgi al 'Sydney International', torneo Wta Premier con un montepremi di 823.000 dollari in corso sul cemento della metropoli ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Matteo Berrettini supera Mackenzie McDonald e accede al secondo turno : Matteo Berrettini supera in poco più di un’ora il qualificato statunitense Mackenzie McDonald per 6-3 6-4 ed accede al secondo turno del torneo ATP 250 di Auckland: sul cemento outdoor neozelandese l’azzurro ora se la vedrà con il vincente della sfida tra l’altro statunitense Steve Johnson, numero 9 del seeding, e l’argentino Leonardo Mayer. Nel primo set l’azzurro parte male e va in difficoltà già nel terzo game, ...

Tennis - WTA Auckland 2019 : Julia Goerges in rimonta si impone contro Bianca Andreescu : E’ la tedesca Julia Goerges (n.14 del mondo) ad aggiudicarsi il WTA di Auckland (Nuova Zelanda), sconfiggendo in finale la canadese (n.152 WTA) Bianca Andreescu con il punteggio di 2-6 7-5 6-1 in 1 ora e 44 minuti di partita. Una vittoria in rimonta per la teutonica che ha saputo ritrovare il proprio Tennis nella seconda frazione, facendo la differenza nella terza al cospetto di un’avversaria estremamamente giovane (18 anni) e ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Thomas Fabbiano e Roberto Marcora escono di scena nell’ultimo turno delle qualificazioni : Niente da fare per i nostri Thomas Fabbiano e Roberto Marcora nelle qualificazioni dell’ATP di Auckland (Nuova Zelanda). I due azzurri sono stati sconfitti nel turno decisivo, rispettivamente, dal tedesco Maximilian Marterer (testa di serie n.2), e dal francese Ugo Humbert (n.102 del mondo). Il pugliese, numero 101 ATP, è stato superato dal teutonico con lo score di 6-4 6-4 in 1 ora e 24 minuti di partita. Un match estremamente equilibrato ...

Tennis - tornei WTA : a Shenzhen si impone Aryna Sabalenka - ad Auckland finale Goerges-Andreescu : Il torneo WTA International di Shenzhen incorona la bielorussa Aryna Sabalenka, che nel tour de force odierno (semifinali e finale giocate nel giro di poche ore) rimonta e batte nell’atto conclusivo la statunitense Alison Riske con il punteggio di 4-6 7-6 (2) 6-3 dopo due ore e undici minuti di battaglia. Nel torneo WTA International di Auckland invece è stata decisa la finale: si affronteranno la tedesca Julia Goerges, che supera la ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : John Isner il riferimento - Fabio Fognini comincia la sua stagione : Il ritmo è davvero serrato. Sono davvero tanti i tornei in atto in questi primi giorni del 2019 nel mondo del Tennis. Il primo Slam della stagione si avvicina (Australian Open) e la preparazione dei giocatori è incentrata sul disputare incontri e accrescere la propria forma in vista dell’impegno di Melbourne, previsto dal 14 al 27 gennaio. L’attenzione è su Auckland (Nuova Zelanda) dove non si vuol parlare di gare di vela o di ...

Tennis - finisce la corsa di Sharapova. Andreescu show ad Auckland : La migliore del tabellone, Aryna Sabalenka, arriva alle semifinali del torneo di Shenzhen, cemento, 655.683 euro, in Cina battendo la Sharapova per abbandono. La Sharapova ha detto basta quando la ...

Calendario Tennis - i tornei della settimana 7-13 gennaio. Programma - orari e tv degli Atp e Wta ad Auckland - Sydney e Hobart : Gli Australian Open sono sempre più vicini: gli ultimi tornei in preparazione al primo Slam stagionale si giocheranno tra il 6 ed il 12 gennaio, in contemporanea con le qualificazioni di Melbourne, che si giocheranno tra l’8 ed il 12, mentre il main draw verrà sorteggiato il 10 alle ore 8.00 italiane. Gli ultimi tornei prima di Melbourne saranno quelli di Sydney, che sarà un evento combined, mentre gli uomini giocheranno anche ad Auckland ...

Tennis - WTA di Auckland : Venus Williams approda ai quarti - battuta la Davis : Venus Williams ai quarti del torneo WTA di Auckland dopo aver vinto il derby statunitense contro Lauren Davis Venus Williams si qualifica per i quarti di finale del torneo Wta di Auckland, in Nuova Zelanda. Nella sfida di secondo turno la 38enne di Lynwood, numero 39 Wta e sesta testa di serie, ha superato 6-4, 6-3 nel derby statunitense Lauren Davis, numero 173 del ranking mondiale, in gara grazie ad una wild card. Prossima avversaria per ...