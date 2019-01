Non solo monnezza A Roma hanno costruito un terribile edificio dentro al Circo Massimo

Inter - Non solo Branzao : come da tradizione Ausilio punta ad un calciatore brasiliano : L'Inter segue con attenzione il calcio brasiliano, oltre ad aver messo gli occhi sul portiere del Cruzeiro Branzao, Ausilio lavora anche per portare in nerazzurro il difensore classe 1999 Lucas Riberio. Secondo quanto riportato dal Giornale in edicola oggi l'Inter vorrebbe un giocatore brasiliano nella sua rosa. Occhi puntati anche sul giocatore del Flamengo Lincoln attaccante diciottenne e Reinier Jesus Carvalho, numero 10 classe 2002 inseguito ...

Chi è stato Paolo Paoloni : megadirettore galattico nella saga di Fantozzi - ma Non solo - : Una parte di quel mondo, gli anni '70-'80 del secolo scorso, gli anni del benessere economico, che non tornerà più se n'é andata per sempre con la morte , avvenuta il 3 luglio del 2017, di Paolo ...

Neurochirurgia mano e Non solo : ecografia è terzo occhio del medico : Roma, 9 gen., askanews, - L'ecografia è il 'terzo occhio' del medico: rappresenta un valido supporto nelle procedure invasive, per esempio guidando il medico nell'esecuzione corretta delle ...

Keita : 'Non penso al riscatto - solo a lavorare. L'Inter andrà sempre meglio' : Il 2018 di Keita Baldé si è concluso alla grande, con il gol vittoria di Empoli arrivato dopo l'assist a Lautaro Martinez decisivo per il successo contro il Napoli. Intervistato su Sky Sport 24 , l'attaccante senegalese dell' Inter ha auspicato un inizio 2019 altrettanto favorevole: "Ho finito bene il 2018, era molto importante vincere soprattutto l'ultima ad Empoli per finire bene ...

Il catalogo di PlayStation Now continua a crescere con Prey - Metro 2033 Redux - Project CARS 2 e Non solo : Con i rumor riguardanti un lancio anche in territorio italiano che si moltiplicano, l'interesse nei confronti di PlayStation Now non può che crescere anche nel nostro Paese. Il servizio nato esclusivamente per lo streaming è cresciuto e si è evoluto permettendo anche il download dei giochi e diventando quindi decisamente più fattibile anche in un territorio che come il nostro non è in grado di garantire una qualità della rete sempre eccelsa. ...

Non solo Fincantieri. Così gli interessi nazionali rimangono indifesi : E' difficile per Francia e Italia capire che stanno giocando con la stessa casacca europea. E spesso, quando si parla di acquisizioni da una parte all'altra delle Alpi, a prevalere sono i cori da ...

Il conduttore Jeremy Clarkson : "La BBC Non dà più lavoro agli uomini. Posti di potere solo alle donne" : LA BBC non è una tv per uomini: ad affermarlo è Jeremy Clarkson, ex presentatore di Top Gear, programma automobilistico in onda sull'emittente britannica. Il conduttore è stato licenziato e, come riportano vari giornali internazionali tra cui il Telegraph, oggi denuncia:Chiunque abbia uno scroto, si può scordare la BBC. Semplicemente non danno più lavoro ai maschi.Non a caso, lo scorso anno Cassian Harrison, ...

Chelsea - la bomba dall’Inghilterra : Non solo Barella - Sarri ha chiesto Icardi : Sono ore caldissime per quanto riguarda le notizie di calciomercato, nel dettaglio attivissimo il Chelsea che ha chiuso la trattativa con il Cagliari per il centrocampista Barella, ai sardi 50 milioni di euro. Ma non è finita, secondo il Daily Mirror, infatti, i Blues avrebbero messo gli occhi su Mauro Icardi. L’argentino è legato da una clausola da 110 milioni nel suo contratto e le trattative per il rinnovo non hanno ancora portato ...

Disturbi alimentari - Non ci sono solo anoressia e bulimia : cos'è la vigoressia : sono in aumento i casi riscontrati nei ragazzini di 11-12 anni. Oltre alle patologie più conosciute si sta facendo strada...

Non solo Star Trek : quando Morgan Sheppard era un punk in Max Headroom : Star Trek, Streghe, Doctor Who ma anche Max Headroom la prima serie tv a tema cyberpunk ad andare in onda in prima serata su uno dei principali canali statunitensi. La serie arrivò anche in Italia su ...

Trivelle - l’allarme di Legambiente : “Non solo Ionio - anche Adriatico e Canale di Sicilia a rischio. Stop a 96 richieste” : “Divieto di nuove trivellazioni, taglio ai sussidi per le fonti fossili, la legge che vieta l’airgun, un piano energetico nazionale ambizioso e la riconversione delle attività di Eni dalle fossili alle rinnovabili”. Ecco cosa Legambiente chiede al Governo Conte, l’esecutivo formato da Movimento 5 Stelle e Lega che, proprio insieme all’associazione, hanno sostenuto il sì alla campagna referendaria del 17 aprile 2016 contro le trivellazioni di ...

Non solo la Spagna - anche il Besiktas si fa sotto per Halilovic : il punto : Non c'è solo la Liga nel probabile futuro del centrocampista classe '96 del Milan Alen Halilovic , in uscita dopo appena 6 mesi dal suo arrivo. Secondo Sky Sport , il calciatore croato, arrivato a parametro zero dall'Amburgo nella scorsa estate ma mai entrato nelle grazie di Gattuso, ha avuto un contatto nelle scorse ore col Besiktas . La dirigenza del ...

55 anni - 20 di matrimonio - 3 figli. Solo ora scopre che Non sono i suoi. Cosa ha fatto : Richard Mason aveva tutto: macchine, una bella casa, tanti soldi da non sapere dove ficcarli e una famiglia perfetta. Tre figlie: una femmina e due maschi, nati con parto gemellare, tirati su come tre fiori dalla moglie Kate. Più che una donna, una dama uscita dalle pagine di una fiaba: bellissima, dolce e premurosa, la donna che tutti vorrebbero accanto. E pare che qualcuno le sia arrivato molto vicino. Si perché il buon Richard Mason non è ...

Non solo le trivelle. Tutti i flop ambientali di un M5S poco verde : Sulla carta la conquista del potere da parte del Movimento Cinque Stelle prometteva grandi novità in tema di ambiente, natura, clima, energie pulite. Ma dopo sei mesi di governo anche gli osservatori meno ostili all’Esecutivo gialloverde non possono che constatare che i risultati concreti sono molto, ma molto lontani dalle aspettative. Le promesse ...