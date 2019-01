La rivolta della base M5s | Gigi sei solo un ballista ormai siete uguali al Pd

Carige - rivolta della base M5s contro Luigi Di Maio : 'Ci prendete per il c**o' : Sei una delusione politica, siete peggio dei predecessori, fate le stesse cose e cambiate nome'. Tanto che su Twitter qualcuno lancia persino l' hashatg: '#Carige is the new Etruria'. E mentre c' è ...

Decreto Sicurezza all'esame della Consulta - la rivolta delle Regioni a guida centrosinistra | Zingaretti : non chiudiamo gli Sprar : Il Lazio è la sesta regione gestita dal Pd che "boicotta" il Decreto Sicurezza, insieme a Umbria, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Calabria, tutte Regioni guidate da governatori del Partito Democratico

I sindaci perdono 150 milioni Ecco il motivo della rivolta : P ur di difendere senza alcuna esitazione l'accoglienza dei migranti senza titolo sono scesi in piazza con tanto di ragazzini al seguito per gridare slogan desueti contro il ministro dell'Interno, hanno volantinato bollettini stampa intrisi di vendetta e inneggiato alla disobbedienza civile, reclamizzato sui social la minaccia di ricorrere alla Consulta contro il Dl Salvini e, non ultimo, spronato il terzo settore a inondare le città con un ...

L'ultradestra aprirà un'accademia in un'abbazia della Ciociaria. La rivolta della popolazione locale : Molti dubbi sono stati espressi anche dalla politica con, in testa, i movimenti di sinistra. Ma dubbioso è anche il sindaco di Collepardo, Mauro Bussiglieri, che al Messaggero ha dichiarato: '...

Ungheria - statua Imre Nagy rimossa a Budapest/ Il martire della rivolta è per Orban "comunista tra i peggiori" : Il governo ungherese ha fatto rimuovere una statua dedicata all'ex primo ministro Imre Nagy, eroe della rivoluzione contro i sovietici

Addio a Simcha Rotem - l’ultimo sopravvissuto della rivolta del Ghetto di Varsavia : Simcha Rotem, l'ultimo ebreo sopravvissuto della rivolta del Ghetto di Varsavia contro i nazisti nel 1943, è morto a Gerusalemme all'età di 94 anni. "Aiutò a salvare la vita di decine di combattenti La sua storia e la storia della rivolta sarà sempre nella memoria della nostra gente" ha dichiarato il Premier israeliano.Continua a leggere

Trasloco della scuola dal Sempione all'Isola : la rivolta dei genitori : Duecento ragazzini di 11-13 anni in «viaggio» tutti i giorni dal parco Sempione all'Isola: andata di primissimo mattino, ritorno appena finisce la scuola, con una fame da lupi e la prospettiva del ...

Matteo Salvini - retroscena di Dagospia : colonnelli della Lega in rivolta - vuole sacrificare Giulio Centemero : Certo, i sondaggi ancora lo premiano. Anche se devono essere misurati gli effetti di una manovra pasticciata e quelli dell'imminente reddito di cittadinanza, inviso al suo popolo. Si parla di Matteo ...

La rivolta contro Toninelli della commissione Toninelli sulla Tav : Ma chi, e in che modo, sta valutando le grandi opere al Ministero dei Trasporti? Il ministro Danilo Toninelli aveva assicurato che le decisioni sarebbero state prese in maniera “tecnica” sulla base di analisi costi-benefici fatte dalla Struttura tecnica di missione, ma in realtà non è così. Dopo l’e