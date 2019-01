La rabbia di Salvini sui migranti e il copia-incolla del governo su Carige

Migranti - rabbia di Salvini : 'Non autorizzo sbarchi'. Convocato vertice d'urgenza : È crisi nel governo dopo la decisione di Giuseppe Conte di accogliere una parte dei Migranti a bordo delle navi Ong a largo di Malta. Decisione che non è andata giù al ministro dell'Interno Matteo ...

Migranti - Salvini a Conte e Di Maio : «Sono molto arrabbiato. Reddito? Senza pensioni di invalidità non lo votiamo» : Il vicepremier parla da Varsavia e attacca l’intesa raggiunta dall’Italia con l’Ue: «Non sono stato consultato, non autorizzo niente». Il governo a rischio? «Ma no, non cadrà per la Sea Watch»

Salvini arrabbiato : «Voglio le celle negli stadi. Supercoppa? Non guardo una gara tra veli e burqa» : Il ministro degli interni, Matteo Salvini, al termine del vertice sulla sicurezza espone tutte le sue preoccupazioni sul mondo del calcio

rabbia Pd in Senato - Salvini li irride con foto e baci - la Casellati si infuria (VIDEO) : Se c'è una cosa che accomuna maggioranza e opposizioni della legislatura in atto nel Parlamento italiano sono i toni. Sono, infatti, fuori dall'ordinario sia le manifestazioni di protesta e dissenso da parte di chi sta all'interno dell'esecutivo, così come le reazioni. Ed è in questo solco ciò che è avvenuto e ha visto protagonisti i Senatori del Partito Democratico ed il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Alle protesta vibranti, infatti, dei ...

Matteo Salvini mangia tortellini al ragù di salsiccia e scatena la rabbia degli emiliani : Salvini torna a far parlare di sé. Questa volta l'oggetto del contendere è una questione culinaria che accende gli animi dei buongustai e degli emiliani. Una polemica social, infatti, si è scatenata dopo che il vicepremier ha pubblicato su Facebook la foto con un bel piatto di tortellini, corredato dalla didascalia:Oggi a pranzo mi tratto bene: tortellini freschi emiliani e ragù con la salsiccia, con un boccale di ...

Giorgia Meloni - rabbia su Matteo Salvini per il vertice saltato : lui manda Giorgetti - lei... 'Ma come? Io...' : Il 'bidone' di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni scuote il centrodestra. Il leader della Lega ha disertato all'ultimo momento il pranzo con gli , ex?, alleati organizzato a Milano ...

Centrodestra : Meloni - Salvini non è venuto al vertice per non far arrabbiare l'amante : "Salvini dice che si incavola Di Maio, e che quindi l'incontro doveva rimanere segreto. Questo è il problema degli uomini che hanno l'amante...". La presidente di FdI Giorgia Meloni ironizza sulla mancata partecipazione del leader leghista Matteo Salvini al vertice del Centrodestra che si è tenuto oggi a Milano, intervistata a Nemo in onda stasera. "Salvini - ha aggiunto - dice che si ...

CASAMONICA - 8 VILLE ABBATTUTE/ Ultime notizie - rabbia dei residenti "Andiamo a dormire da Salvini?" - IlSussidiario.net : CASAMONICA, VILLE ABBATTUTE: operazioni in corso. Ultime notizie, le lamentele: "Non sappiamo dove andare, ci sono bambini"

Casamonica - la rabbia delle donne del clan : 'Ora andremo a casa di Raggi e Salvini' : Sono partite le operazioni di demolizione delle villette abusive del clan casamonica al Quadraro. Le ruspe sono entrate in azione stamattina per abbattere le otto abitazioni sgomberate ieri da 600 ...

Alla nuova sede della Lega a Roma : selfie con la gigantografia di Salvini e rabbia contro la Raggi : ... le iniziative del governo prevedono decreti che vanno spiegati Alla gente e per questo crediamo sia importante questo contatto con il territorio che serve ad avvicinare i cittadini Alla politica'. '...

Salvini canta "Albachiara" e Vasco Rossi si arrabbia : "Sbalordito che la canti un fascista" : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini dichiara la sua passione per Vasco Rossi, "il mio cantante preferito, andrò al suo concerto a Milano" durante la registrazione di oggi del Maurizio Costanzo Show e su invito del conduttore attacca a cantare Albachiara. Ma il Blasco non ci sta e a stretto giro arriva la sua reazione.#Salvini canta Albachiara pic.twitter.com/97lhY83fQv — La Verità (@LaVeritaWeb) 14 novembre ...