Soundbrenner Core è uno smartwatch 4 in 1 indispensabile per i musicisti

Come funziona Soundbrenner Core - lo smartwatch per musicisti : Un orologio per i musicisti, che non bada all’estetica (non solo, almeno), bensì a fornire accessori utili per migliorare il suono degli strumenti. Nasce per questo Soundbrenner Core, uno smartwatch che ha poco in comune con i soliti wearable da polso, perché offre servizi differenti: è un accordatore, un metronomo a vibrazione e misuratore di pressione sonora. Erede del Pulse Metronome realizzato qualche anno fa dalla stessa azienda, il Core è ...