Sea Watch | Conte contraddice Matteo Salvini | “No a sbarco? Prenderò i migranti con

Migranti - scontro nel governo su Sea Watch e Sea Eye. Conte 'Accogliamo donne e bambini'. Salvini 'Non si cede' : Quello della Sea Watch e della Sea eye per il premier Giuseppe Conte, ospite di Porta a Porta, 'è un caso eccezionale' con 'donne e bambini da oltre due settimane in mare: io non volendo tradire la ...

Migranti bloccati sulle ong Sea Watch e Sea Eye - Germania e Francia pronte ad accoglierne 50 ciascuno : Appare più vicina la soluzione nell'impasse delle due navi Sea Eye e Sea Watch3 con 49 Migranti in totale a bordo, mentre proseguono intensi i contatti tra Bruxelles e le Capitali europee....

Sea Watch - ecco il regalo di De Magistris a Di Maio - Salvini e Toninelli : ... con la speranza che, quando si affermano postulati giuridici, essi siano fondati sul diritto e non solamente sulla declaratoria politica'. E ha aggiunto: 'Per ora fino a prova contraria i porti sono ...

Le voci dalla Sea Watch : "Vergognoso dover loro spiegare come mai nessuno in Europa li vuole" : Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch, lancia un appello: "Fate sbarcare queste persone". Intanto la Germania fa sapere di...

Migranti - De Falco su Sea Watch : “Porti chiusi? Non c’è competenza del ministero dell’Interno” : “Sto seguendo le vicende della Sea Watch. Dire che i porti sono chiusi è un modo improprio di esprimersi. Nelle convenzioni internazionali esiste il diritto di passaggio inoffensivo. Bisognerebbe capire perché la politica dice ciò che non è. Qualsiasi nave in emergenza, rivolgendosi al Comando del porto, e non ai presidenti delle autorità che hanno in mente evidentemente campagna elettorale, manifestando la situazione, possono chiedere di ...

Sea Watch - Germania e Francia pronte ad accogliere cinquanta migranti ciascuna. Organizzazioni chiedono incontro a Conte : Dal Consiglio per gli Affari generali potrebbero arrivare buone notizie per Sea Watch e Sea Eye. Secondo fonti diplomatiche, a margine della riunione a Bruxelles Francia e Germania hanno dato la propria disponibilità ad accogliere ognuna 50 migranti tra quelli presenti sulle navi delle due ong da giorni bloccate nel Mediterraneo in attesa di un porto sicuro e i 250 sbarcati nelle scorse settimane a Malta. Che ne chiede la redistribuzione in ...

"Siamo allo stremo" : l'appello di Sea Watch : 'Siamo al diciottesimo giorno in mare, queste persone non ce la fanno più. A bordo c'è grande frustrazione, siamo allo stremo. Fate sbarcare queste persone'. E' l'appello di Giorgia Linardi, portavoce ...

Migranti - soluzione vicina per Sea Watch e Sea Eye : Trattative serrate a livello europeo. La Germania aumenta il numero delle persone da accogliere a 50. Si attende il via libera allo sbarco di Malta per la redistribuzione tra i Paesi

Migranti - Sea Watch : “Siamo allo stremo. Spiegate a queste persone perché non possono sbarcare in Europa” : “Siamo al 18mo giorno in mare, queste persone non ce la fanno più. A bordo c’è grande frustrazione, siamo allo stremo. Fate sbarcare queste persone”. E’ l’appello di Giorgia Linardi, portavoce di ‘Sea watch’ che aggiorna sulla situazione dei Migranti a bordo e su quella dei 17 che si trovano sulla ‘Sea Eye’, ancora in attesa di un porto sicuro dove sbarcare. “Alcuni di loro rifiutano di mangiare. Ci ...

Le associazioni chiedono un incontro urgente a Conte su Sea Eye e Sea Watch : Roma, 8 gen., askanews, - 'Dopo cinque giorni dal nostro appello allo sbarco immediato dei 49 migranti a bordo delle navi Sea Watch e Sea Eye, bambini, donne e uomini non hanno ancora toccato terra e ...

Odissea Sea Watch : "Serve porto sicuro ora" : Roma, 8 gen., AdnKronos, - "Siamo da 18 giorni nel corso di una missione di salvataggio che non vede la fine. Un soccorso si può considerare concluso solo quando le persone tratte in salvo vengono ...

SEA EYE-Sea Watch - UE : 'STATI MOSTRINO SOLIDARIETÀ CONCRETA'/ 'Fate sbarcare subito i migranti' : Migranti su Sea WATCH e Sea Eye, appello Ong e Commissione Ue: 'sbarcare subito senza ritardi'. L'appello di Save The Children al premier Conte.

Odissea Sea Watch : "Serve porto sicuro ora" : "Siamo da 18 giorni nel corso di una missione di salvataggio che non vede la fine. Un soccorso si può considerare concluso solo quando le persone tratte in salvo vengono portate in un #portosicuro, a ...

Gregorio De Falco l’ex grillino sfida apertamente Matteo Salvini e chiama la Sea Watch : “Le vite umane si salvano” : Gregorio De Falco contatta la Sea Watch e si prepara a sfidare Matteo Salvini “Voglio vedere gli atti”. Gregorio De Falco, comandante e senatore appena espulso dal M5s, intervistato dalla Stampa sfida Matteo Salvini sulla chiusura dei porti: “Ho presentato un’interrogazione, secondo me non c’è nulla. Se mai ci fosse qualcosa, allora parliamo dei contenuti”. Sui 49 migranti bloccati sulla nave Sea Watch nelle ...