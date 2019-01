Parma | occhi su un esterno della Samp

Milan favorito in casa con il Parma - ma occhio alla velocità degli emiliani : Il Milan torna in campo a San Siro dopo praticamente due giorni, con Gattuso che in conferenza ha sottolineato tutto il suo disappunto per i pochi giorni concessi dalla Lega ai rossoneri per recuperare dall'impegno europeo vinto per 5 a 2 contro una squadra tutt'altro che impegnativa. Rossoneri in piena emergenza, l'infermeria conta assenti di lusso, con Bonaventura e Biglia che ormai non rivedremo prima della primavera del 2019 ed Higuain ...