Meteo | vento forte e mareggiate

Allerta Meteo Sardegna : criticità per vento e mareggiate fino a domani : Allerta Meteo per vento e mareggiate in Sardegna: l’avviso è valido dalle 14 fino alle 24 di domani, mercoledì 9 gennaio. La protezione civile regionale informa che l’isola sarà interessata da forti venti, soprattutto sulle coste e sui rilievi. Il maestrale si intensificherà in serata ed è prevista un’attenuazione domani, a partire dall’area settentrionale. I settori occidentali e meridionali saranno interessati da una ...

Cagliari. Condizioni Meteo avverse per vento e mareggiate : Il vento e le mareggiate previste a partire dalle prossime ore, hanno spinto il Dipartimento di Protezione Civile della Regione

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani vento forte sugli Appennini occidentali : “Per la giornata di mercoledì 9 gennaio è previsto l’afflusso di correnti fredde di origine continentale connesse, nella prima parte della giornata, ad un’intensificazione della ventilazione con direzione prevalente da nord-ovest ed intensità prevista intorno a 60-75 Km/h sugli Appennini occidentali, anche a quote collinari; attenuazione della ventilazione nella seconda parte della giornata“: la protezione civile ...

Meteo Piemonte - vento e sole : la neve scarseggia sotto i 2000 metri : vento e sole terso continuano a caratterizzare le condizioni Meteo in Piemonte. Nell’ultimo mese e mezzo piogge e nevicate sono state molto scarse e per trovare la neve continua si deve salire oltre i 2000 metri in molti settori dell’arco alpino. Quella caduta prima e’ stata sciolta dal caldo ‘fuori stagione’ delle scorse settimane. Dalle misurazioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per vento nelle zone montane : La situazione Meteorologica attesa sul territorio Veneto indica per sabato e domenica venti forti settentrionali in quota, con possibili raffiche di Foehn nelle valli e localmente sulla fascia pedemontana. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per vento forte sulle zone montane e pedemontane del territorio per le giornate del 5 e 6 gennaio da ...

Allerta Meteo Puglia : nuovo peggioramento - criticità “gialla” per vento e neve : La Prefettura di Bari ha diramato un nuovo avviso di Allerta Meteo codice giallo, valido a partire dalle 20 di oggi e per le successive 24 ore: si prevedono possibili nevicate a tutte le quote con apporti al suolo da deboli e moderati, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali e mareggiate lungo le coste esposte. Il peggioramento delle condizioni Meteo per vento e neve riguarda tutta la Puglia, dal Foggiano al Salento. Da questa ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : vento forte - mare agitato e temperature sottozero : “Dalle ore pomeridiano-serali di oggi mercoledì 2 gennaio l’approfondimento di un minimo depressionario in area adriatica centro-meridionale determinerà l’afflusso di correnti fredde settentrionali. Per la giornata di mercoledì 2 gennaio sono previsti: 1) venti fino a molto forti da nord-nord/est ( Beaufort 8 62-74 Km/h ) sulla Romagna meridionale, in particolare sul Riminese in graduale attenuazione nella notte/prime ore del ...

Gelo dalla Russia : temperature giù di 15° e allerta vento Meteo : Il tempo resta soleggiato al Nord con qualche nebbia in pianura. Al Centro nuvole sulle regioni adriatiche. Al Sud deboli nevicate, anche a bassa quota. Dal 2 gennaio freddo e temperature in picchiata fino a sotto lo zero

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per vento forte : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo criticità gialla valido il 2 e 3 gennaio a causa del vento forte con possibili raffiche sui monti della regione. Una depressione fredda in rapido movimento dalla Scandinavia verso i Balcani determinerà l’afflusso di intense correnti da nord sulle Alpi Orientali: tali correnti saranno anche molto fredde in quota. Domani e giovedì sui monti della regione si ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per vento forte : Il quadro Meteorologico in Veneto prevede per mercoledì e giovedì venti forti o molto forti da nord-nord ovest in quota, a tratti anche nelle valli e localmente sulle zone pedemontane per raffiche di Foehn. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte sulle zone Montane e Pedemontane del territorio per le intere giornate del 2 e 3 gennaio 2019 ...

Allerta Meteo Molise : criticità gialla per vento forte : La Protezione civile regionale ha emesso un’Allerta gialla per vento forte da nord con rinforzi di burrasca su tutto il Molise. I fenomeni interesseranno l’intero territorio da questa mattina e per le successive 24-36 ore. Le previsioni indicano anche una sensibile diminuzione delle temperature nei valori massimi con possibili nevicate a partire da 600-800 metri. Il mare sarà da molto mosso ad agitato. Da domani primo gennaio, rapido ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per vento forte il 30 e 31 dicembre : La fine del 2018 sarà caratterizzata, in Veneto, da condizioni Meteorologiche di vento forte. Alla luce di queste previsioni, emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per vento forte sulle zone montane e pedemontane, valevole per le intere giornate del 30 e 31 dicembre. In particolare, tra domenica 30 e lunedì 31, sono previsti venti da nord, forti in ...