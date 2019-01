LG OLED TV R | il primo televisore che si arrotola e scompare

gqitalia

: Panasonic GZ200: TV OLED con Dolby Vision e HDR10+: La conferenza stampa Panasonic svoltasi al CES 2019 ha fornito… - Tech4uit : Panasonic GZ200: TV OLED con Dolby Vision e HDR10+: La conferenza stampa Panasonic svoltasi al CES 2019 ha fornito… - movietele : LG Signature OLED TV R (65R9), primo TV OLED arrotolabile di LG - infoitscienza : LG OLED TV R ufficiale: il primo televisore arrotolabile sarà acquistabile da quest'anno -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Dall'avvento dell'alta definizione e delle cornici sempre più sottili, i televisori hanno cominciato a crescere in dimensione e in risoluzione, con i consumatori intenti a chiedere un'esperienza di visione sempre più immersiva. Il compromesso fu raggiunto sotto forma di un grande rettangolo nero che domina la stanza quando la tv non è in uso, ma da allora si cerca di rendere i televisori meno invasivi e «nasconderli» nella stanza, lavorando sul design per cercare di integrarli il più possibile all'interno del salotto. Così, se lo scorso anno Samsung ha provato a «mimetizzare» la tv, quest'anno LG punta a farlare per toglierla di mezzo una volta per tutte.LGTV RIl brand coreano ha creato uncon il display che sembra apparire e scomparire magicamente, un'innovazione rivoluzionaria ...