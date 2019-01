Il director di God of War | sarebbe impossibile competere con i giochi open world

eurogamer

(Di martedì 8 gennaio 2019) Anche diversi mesi dopo il suo lancio su PlayStation 4, God of War continua ad essere elogiato da critici e fan. Infatti, un po' sorprendentemente forse, l'esclusiva PS4 è riuscita a battere anche Red Dead Redemption 2 aggiudicandosi il premio Game of the Year ai recenti The Game Awards 2018.Tuttavia, parlando con GamesBeat come parte di una lunghissima intervista, il GameCory Barlog ha rivelato che non pensapossibilecon irealizzati da Ubisoft e Rockstar Games, poiché entrambi gli studios usano migliaia di sviluppatori per i loro enormi progetti.Ecco le parole di Barlog riportate da Wccftech: "abbiamo continuato a descriverlo come "ampio lineare". Ero fermamente convinto che non avremmo potuto creare un gioco. I costi e il livello di aspettativa sono così alti che non saremmo mai in concorrenza. Semplicemente non abbiamo ...