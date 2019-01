Google si presenta al CES 2019 con uno stand più grande

LG presenta le nuove soundbar con Dolby Atmos e Google Assistant integrato : LG presenta ufficialmente le soundbar per il 2019, che verranno mostrate per la prima volta al pubblico durante il CES 2019. L'articolo LG presenta le nuove soundbar con Dolby Atmos e Google Assistant integrato proviene da TuttoAndroid.

Google presenta NBA All-Star Voting 2019 in esclusiva per app - sito ufficiale - Ricerca e Assistente Google : NBA All-Star Game è un incontro annuale in cui i fan della pallacanestro possono scegliere i giocatori di basket per la competizione 2019 . Google sta svolgendo un ruolo esclusivo nel processo di voto che promuove pesantemente Google Assistant e la Ricerca Google . La National Basketball Association e Google hanno firmato un accordo pluriennale esclusivo con Google Assistant che prende il posto di Amazon Alexa dello scorso anno. L'articolo Google ...

Nuovo update in stile Material per Google Documenti - Fogli e Presentazioni : La scheda per le attività in Google Documenti, Fogli e Presentazioni sta ricevendo un tema Material e un'interfaccia ridisegnata nella sua versione Web L'articolo Nuovo update in stile Material per Google Documenti, Fogli e Presentazioni proviene da TuttoAndroid.