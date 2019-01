Freddo e gelate | la prevenzione a Modica

Allerta Meteo Campania : Freddo intenso - neve e gelate in arrivo da stasera : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per neve e gelate valido a partire dalle 20 di questa sera e fino alla stessa ora di domani: avrà inizio stasera un periodo di intenso freddo, con gelate e nevicate anche a quote basse per la Campania. Già dalle 20 si prevedono precipitazioni locali prevalentemente nevose inizialmente oltre i 300 metri che poi, col passare delle ore, si estenderanno a tutte le ...

Allerta Meteo Veneto : arriva il Freddo - stato di attenzione per neve e gelate : Il primo, vero freddo invernale sta per arrivare in Veneto. Sulla base delle previsioni Meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per neve e gelate su tutto il territorio, a partire dalle ore 8.00 di domani, giovedì 13 dicembre, fino alle ore 10.00 di sabato 15 dicembre. Le previsioni elaborate dall’Arpav indicano tra giovedì e venerdì modeste nevicate ...