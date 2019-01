Daniele Belardinelli | salgono a 23 gli indagati per la morte

Morte di Daniele Belardinelli : su seconda auto trovate ammaccature : E’ salito, ad oggi, a 23 il numero delle persone iscritti sul registro degli indagati per omicidio volontario e rissa

Per la morte di Daniele Belardinelli indagati 8 napoletani : trovata seconda auto : Sono indagati 8 napoletani per la morte di Daniele Belardinelli . Il tifoso interista è stato investito e ucciso a Milano

Morte Daniele Belardinelli : l'interrogatorio di Luca Da Ros : Un agguato in stile pseudomilitare che ha sconvolto il mondo dello sport e chiamato la politica a prendere seri provvedimenti per salvare il buon nome del calcio. Nel carcere di San Vittore a Milano ...

Scontri Inter-Napoli : tifosi del Napoli indagati per la morte di Daniele Belardinelli : Omicidio volontario. È l'accusa pesante, anche se come ipotesi tecnica "a garanzia" per svolgere tutti gli accertamenti, contestata a un tifoso napoletano di 25 anni e che verrà presto formalizzata a carico anche degli altri tre ultras che erano con lui a bordo della Volvo V40 che avrebbe travolto e ucciso Daniele Belardinelli, il tifoso morto a Milano negli Scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli. I quattro, da quanto si ...