Carige | Salvini | Renzi e Boschi?Noi con risparmiatori | no favori a banche

Carige - Renzi e Boschi contro il governo : “Ha salvato banca - come noi”. Salvini : “Noi intervenuti a difesa risparmiatori” : Il governo “ha salvato una banca“, “ha fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi”. Matteo Renzi e Maria Elena Boschi all’attacco di Lega e M5s dopo il Consiglio dei ministri che lunedì in tarda serata ha varato il decreto Tutela risparmi per risolvere la questione di banca Carige. L’esecutivo Conte ha stabilito di fornire una garanzia statale per i bond emessi dall’istituto bancario e previsto la possibilità di ...

